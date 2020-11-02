MENÜ ☰
Ahmet Şimşek Koleji
Kadıköy Gazetesi » Basında Kadıköy, Belediye, Eğitim, Genel, Manşet, Sivil Toplum, Toplum » KADIKÖY’DE ÇOCUKLARA HAKLARI ÖĞRETİLİYOR
KADIKÖY’DE ÇOCUKLARA HAKLARI ÖĞRETİLİYOR


Kadıköy Belediyesi’nin 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları günü kapsamında düzenlediği çevrimiçi atölyede, çocuklara sahip oldukları hakları oyunlar eşliğinde anlatıldı.

Kadıköy Belediyesi’nin, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları günü kapsamında her yıl düzenlediği farkındalık çalışmaları, bu yıl koronavirüs salgınının oluşturduğu riskleri önleme kapsamında çevrimiçi platforma taşındı.

Kadıköy Belediyesi Sosyal Hizmet Merkezleri Müdürlüğü ve Kültür Sosyal İşler Müdürlüğü’nün çocuk hakları odağında hazırladığı “Çocuğum Haklarım Var” atölyesi 8 – 10 ve 11 – 13 yaş arası çocukların katılımıyla gerçekleşti. Uzaktan erişimle Kadıköy Belediyesi Halis Kurtça Çocuk Kültür Merkezi’nde gerçekleşen programa katılan çocuklara “Oyun”, “Eşitlik”, “Sağlık” ve “Eğitim” başlıkları altında sahip oldukları hakların neler olduğu anlatıldı. Müzik, dans, kısa film gösterimleri, oyunlar eşliğinde gerçekleşen atölyede çocuklar hem eğlendiler, hem de haklarını öğrendiler.

📆 19 Kasım 2020 Perşembe 23:13   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

KADIKÖY'DE HAVA

İSTANBUL

BLOG

YAZARLAR

RÖPORTAJLAR

ANKET

Üzgünüm, şu anda etkin anket yok.

PUAN DURUMU - SÜPER LİG

Sıra Takım
  • g
  • t
  • d
 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Alanyaspor 7 5 2 0 16 3 +13 17 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu
2 Fenerbahçe 8 5 2 1 12 8 +4 17 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Galatasaray 8 5 1 2 11 6 +5 16 2021-22 Avrupa Konferans Ligi üçüncü eleme turu
4 Başakşehir 8 4 1 3 11 9 +2 13 2021-22 Avrupa Konferans Ligi ikinci eleme turu
5 Fatih Karagümrük 8 3 3 2 16 10 +6 12
6 Kasımpaşa 8 3 3 2 10 8 +2 12
7 Çaykur Rizespor 7 3 2 2 10 8 +2 11
8 Gaziantep 8 2 5 1 12 11 +1 11
9 Yeni Malatyaspor 8 3 2 3 8 10 -2 11
10 Hatayspor 6 3 2 1 5 7 -2 11
11 Beşiktaş 7 3 1 3 10 12 -2 10
12 Konyaspor 7 2 3 2 8 5 +3 9
13 Antalyaspor 8 2 3 3 9 12 -3 9
14 Göztepe 7 1 5 1 11 8 +3 8
15 Sivasspor 7 2 2 3 7 9 -2 8
16 BB Erzurumspor 7 2 2 3 9 12 -3 8
17 Trabzonspor 8 1 3 4 10 15 -5 6
18 Kayserispor 7 2 0 5 4 10 -6 6 2021-22 1.Lig
19 Gençlerbirliği 7 1 2 4 5 9 -4 5
20 Denizlispor 7 1 2 4 5 12 -7 5
21 MKE Ankaragücü 6 0 2 4 6 11 -5 2

BAĞLANTILAR