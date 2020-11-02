BİAKADEMİ’DEN BEYİN ALANINDA ÖNDE GELEN BİLİM İNSANLARIYLA BİLİM İLETİŞİM ZİRVESİ

“Kuantum, Beyin ve Düşünce Gücü”

BİAKADEMİ, Türk bilim dünyasının beyin alanındaki çalışmaları ile önde gelen akademisyenleriyle30 Kasım 2020tarihinde, pandemi süreci gereği olarak online platformda, Bilim İletişim Zirvesi gerçekleştirecek. Zirve’nin teması “Kuantum, Beyin ve Düşünce Gücü”. Zirvede ilk olarak Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Sultan Tarlacı’nın vereceği seminerin ardından, Sinirbilim Uzmanı Prof. Dr. Sinan Canan’ın konuşmasıyer alıyor. Zirvenin son konuşmacısı olarak Nöropsikofarmakoloji Uzmanı Prof. Dr. Tayfun Uzbay’ın vereceği seminer yer alacak. Zirvede konuşmalardan sonra soru-cevaplara yer verilecek.

“Kuantum, Beyin ve Düşünce Gücü” konularının ekranlarda ve halk arasında ne derece doğru anlaşılabildiğine vetartışılabildiğine, bu alandaki bilgi kirliliğineve bu konulardaki bilimsel gerçeklere dikkat çekmeyi hedefleyen Bilim İletişim Zirvesi, konuyu “Kuantum-Beyin, Felsefe ve Mistisizm”, “Beyin ve Düşünce Gücü” ve “Düşünce Gücüyle Başkalarını Yönetebiliyor muyuz?” başlıklarıüzerinden tartışacak. Zirve’ninaçılış konferansı Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Sultan Tarlacı tarafından “Kuantum-Beyin, Felsefe ve Mistisizm”başlığı ile sunulacak.Sinirbilim Uzmanı Prof. Dr. Sinan Canan’ın“Beyin ve Düşünce Gücü” başlığıyla yapacağı konuşmayı, Nöropsikofarmakoloji Uzmanı Prof. Dr. Tayfun Uzbay’ın “Düşünce Gücüyle Başkalarını Yönetebiliyor muyuz?” başlıklı sunumu izleyecek.

Zirve, 30 Kasım Pazartesi günü, online olarak 19.30- 23.40 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

BİAKADEMİ – Bilim İletişim Akademisi

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