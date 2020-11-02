Yeşil Marka Doğal Bebek Bakım Ürünleri

Doğal bakım ürünlerini satışa sunan Yeşil Marka, Türkiye’nin her yerine indirimli fiyatlar üzerinden doğal bebek bakım ürünleri göndermektedir. İndirimli ürünlerinde özel kampanyalara yer veren Yeşil Marka, bebekler için göz yakmayan şampuanlar ve pişik kremleri üretiyor. Bebeğinizin sağlığını %100 doğal ürünlerle korumak istiyorsanız, Yeşil Marka internet sitesinini ziyaret edebilirsiniz.

Yeşil Marka Bebek Şampuanı

Bebeğinize banyo sürecini son derece keyifli bir hale getirmeyi sağlayacak Yeşil Marka şampuanları, göz yakmaz ve kokusuyla bebeğinizi rahatsız etmez. Bu sayede hem ılık suyla çok güzel bir duş almasını sağlayabilir hem de gözlerinde veya cildinde kızarıklık oluşmadan, tertemiz hale gelmesine yardımcı olabilirsiniz. Bebek şampuanlarında kullanılan kimyasalların hiçbirini içermediği gibi, kokusunun veya renginin değişmesine yol açacak kimyasal boyalar, parfümler de barındırmayan bir üründür. %100 oranda doğal malzemelerin kullanılması ve şampuan haline getirilecek şekilde karıştırılmasıyla birlikte bebek şampuanı üretilmeye başlanmıştır. Bu ürünün haricinde herhangi bir şampuana veya kimyasal içeren duş jeline yer verilmemesi son derece önemlidir.

Yeşil Marka Bebek Pişik Kremi

Yeşil Marka, Türkiye’de uzun yıllardır doğal bakım ürünlerinin üretimini yapan kurumlar arasında yer alıyor. Müşteri memnuniyeti için Türkiye’nin her yerine aynı kaltedeki ürünleri, çok hızlı bir şekilde gönderen kurum, indirimli satış ücretleri belirliyor. Kredi kartıyla, online cüzdan veya ön ödemeli kartlar yardımıyla tüm ürünleri satın alabilirsiniz. Kapıda ödeme özelliğini ve internetten satış sözleşmesine göre tüm haklarınızı kullanabileceğiniz kurum ile iletisim@yesilmarka.com mail adresi üzerinden iletişime geçebilirsiniz.

Yeşil Marka %100 Doğal Bakım Malzemeleri

Yeşil Marka, %100 doğal ürünleri sayesinde yıllardır piyasada olan ve kimyasal içermeyen bakım malzemeleriyle adını duyurmayı başarmıştır. Saç, cilt bakımı, vücut bakımı, bebek bakımı, ayak ve gözaltı gibi bölgeler için özel kremler ve yağlar sayesinde herhangi bir kızarıklık veya kaşıntı yaşamayacaksınız. Kimyasal malzemelerin içeriğinin tam olarak belirtilmemesi ve kullanıcılar tarafından bu tarz durumlara dikkat edilmemesi nedeniyle, ciltte tahriş oluşabiliyor. +90 850 495 09 75 telefon numarasını arayarak veya direkt olarak www.yesilmarka.com üzerinden siparişlerin verilmesi mümkün oluyor.