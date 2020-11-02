İstanbul Anadolu Yakası’ndaki Tek İnme Merkezi de Kapanıyor!

İstanbul’da İçerenköy’deki Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde bulunan ve yılda yüzlerce hastaya hizmet veren İnme Merkezinin kapanacağı ve 11 yatak kapasitesinin başka dâhili birimlere hizmet vereceği iddia edildi.

(Beyin Krizi de denilen (felç/inme) İnme; Beyni besleyen atardamarlarda tıkanıklık olması sonucu vücudun bilişsel işlevlerini yerine getirememesi durumudur. )

Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde bulunan 2. Düzey Nörolojik Yoğun Bakım olarak adlandırılan alanın kapanmasıyla zaten İstanbul’da yetersiz olan yoğun bakım yataklarının iyice azalacağı ve Anadolu Yakası hastalarının çevre illere yoğunlaşacağı öğrenildi.

Hasta Mağduriyetleri Yaşanabilir!..

Anadolu Yakası’nda Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Sultan 2. Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi anjiyo merkezlerinin pandemi sebebiyle hizmet veremediği ve bu alanda hizmet veren son hastane olan Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin 2. Düzey Nörolojik Yoğun Bakım servisinin de kapatılmasıyla hastaların mağdur olacağı ve pıhtı eritme tedavisi yapılan 4 adet inme yatağının bu vesileyle hizmet dışı kalacağı öğrenildi.

Ayrıca yoğun bakım hastalarının takip edileceği öğrenilen yeni alanın ekipmanlarının ve fiziki alanın yetersiz olduğu ve monitorizasyon şartlarında yoğun bakım hizmeti verilemeyeceği öğrenildi. Konu ile alakalı resmi açıklama yapılmazken hastane yetkililerinden açıklama bekleniyor.