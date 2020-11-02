Milli Sporcu Aktunç’tan, İYİ Partili Vekil Türkkan’a Sert Tepki

Milli Sporcu Yavuz Aktunç, İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan’ın Haftasonu Attığı Tweet’e sert Tepki gösterdi.

Attığı tweetle kickboks ve boks sporunu horoz dövüşüne benzeten İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan’a yanıt milli sporcu Yavuz Aktunç’tan geldi.

Aktunç söz konusu braşlardan boksun , olimpik bir branş olduğunu ve kickboks’unda Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) tarafından tanınan bir branş olduğunu dile getirerek bu sporların tarihinin çok eskiye dayandığını söyledi. Bu branşları her yaştan herkesin yapabildiğini vurgulayan Aktunç, busporların özellikle gelişim aşamasındaki çocuklara çok katkı sağladığını dile getirerek, sözlerine şöyle devam etti.

Dünyada ve ülkemizde milyonlarca insan ya bu sporları yaparak zinde kalıyor ya da bu branşlarda ülkesini temsil ediyor. Sayın Türkkan’ın bu tweet’i bir çok kişi gibi benide derinden üzdü. Sayın Türkkan’ı bu sporların insanlar üzerinde olan etkilerini bizzat görmesi ve yaşaması için kendisine bu sporları yapmasını tavsiye ediyorum. Dilerse kendimde seve seve ona ders verebilirim diyerek tepkisini dile getirdi.

İYİ Parti Grup Başkan vekili Lütfü Türkkan’ın attığı tweet: Horoz dövüşünü yasaklayan zihniyetin boks ve kickboks gibi spor adıyla insanların dövüşmesini halen serbest bırakmasını anlayan beri gelsin.





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