KALP HASTALIĞI RİSKİMİ AZALTMAK İÇİN NE YAPABİLİRİM?

Kan basıncınızı kontrol edin.

Yüksek tansiyon, kalp hastalığı için önemli bir risk faktörüdür. Kan basıncınızı düzenli olarak kontrol etmeniz önemlidir – çoğu yetişkin için yılda en az bir kez ve yüksek tansiyonunuz varsa daha sık. Yüksek tansiyonu önlemek veya kontrol etmek için yaşam tarzı değişiklikleri de dahil olmak üzere adımlar atın.

Kolesterol ve trigliserit seviyenizi kontrol altında tutun.

Yüksek kolesterol seviyeleri arterlerinizi tıkayabilir ve koroner arter hastalığı ve kalp krizi riskinizi artırabilir. Yaşam tarzı değişiklikleri ve ilaçlar (gerekirse) kolesterolünüzü düşürebilir. Trigliseritler kandaki başka bir yağ türüdür. Yüksek seviyelerde trigliseritler, özellikle kadınlarda koroner arter hastalığı riskini artırabilir.

Sağlıklı bir kiloda kalın.

Aşırı kilolu olmak veya obeziteye sahip olmak kalp hastalığı riskinizi artırabilir. Bunun nedeni, yüksek kan kolesterolü ve trigliserit seviyeleri, yüksek tansiyon ve diyabet gibi diğer kalp hastalığı risk faktörleriyle bağlantılı olmasıdır. Kilonuzu kontrol etmek bu riskleri azaltabilir.

Sağlıklı beslenin

Doymuş yağları, sodyum açısından zengin yiyecekleri ve ilave şekerleri sınırlamaya çalışın. Bol miktarda taze meyve, sebze ve tam tahıl yiyin. DASH diyeti size kan basıncı ve kolesterol, kalp hastalığı riskini azaltabilir iki şey düşürmeye yardımcı olabilecek bir beslenme planının bir örnektir.

Düzenli egzersiz yapın.

Egzersiz, kalbinizi güçlendirmek ve dolaşımınızı iyileştirmek gibi birçok faydaya sahiptir. Ayrıca sağlıklı bir kiloyu korumanıza ve daha düşük kolesterol ve kan basıncınızı korumanıza yardımcı olabilir. Tüm bunlar kalp hastalığı riskinizi azaltabilir.

Alkolü sınırlayın

Çok fazla alkol içmek kan basıncınızı artırabilir. Ayrıca kilo almaya neden olabilecek ekstra kalori ekler. Her ikisi de kalp hastalığı riskinizi artırır. Erkeklerin günde ikiden fazla alkollü içkisi olmamalı ve kadınların birden fazla alkollü içkisi olmamalıdır.

Sigara içmeyin

Sigara içmek kan basıncınızı yükseltir ve sizi kalp krizi ve inme riskini artırır. Sigara içmiyorsanız başlamayın. Sigara içerseniz, bırakmak kalp hastalığı riskinizi azaltacaktır. Bırakmanızın en iyi yolunu bulma konusunda yardım için sağlık uzmanınızla konuşabilirsiniz.

Stres Yönetimi

Stres, kalp hastalığına birçok yönden bağlıdır. Kan basıncınızı yükseltebilir. Aşırı stres, kalp krizi için bir “tetikleyici” olabilir. Ayrıca, aşırı yeme, aşırı içme ve sigara içme gibi stresle başa çıkmanın bazı yaygın yolları kalbiniz için kötüdür. Stresinizi yönetmenize yardımcı olacak bazı yollar egzersiz, müzik dinlemek, sakin veya huzurlu bir şeye odaklanmak ve meditasyon yapmaktır.

Diyabeti yönetin

Diyabet hastası olmak, diyabetik kalp hastalığı riskinizi iki katına çıkarır . Bunun nedeni, zamanla diyabetin yüksek kan şekerinin kan damarlarınıza ve kalbinizi ve kan damarlarınızı kontrol eden sinirlere zarar vermesidir. Bu nedenle, diyabet için test yaptırmak ve eğer varsa, kontrol altında tutmak önemlidir.

YETERİNCE UYUDUĞUNUZDAN EMİN OLUN

Yeterince uyuyamazsanız, yüksek tansiyon, obezite ve diyabet riskinizi artırırsınız. Bu üç şey kalp hastalığı riskinizi artırabilir. Çoğu yetişkinin gecelik 7 ila 9 saat uykuya ihtiyacı vardır. İyi uyku alışkanlıklarına sahip olduğunuzdan emin olun . Sık sık uyku sorunlarınız varsa, sağlık uzmanınıza başvurun. Bir sorun, uyku apnesi, insanların uyku sırasında birçok kez nefes almayı durdurmasına neden olur. Bu iyi bir dinlenmeye engel olur ve kalp hastalığı riskinizi artırabilir. Bunun olabileceğini düşünüyorsanız, doktorunuza uyku çalışması yapmasını sorun. Uyku apneniz varsa, tedavi olun.

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DR EMRE ERTÜRK

Kardiyoloji Uzmanı

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