Bağımlılık Tedavisinde Yeni Umut: Enjeksiyon Tedavisi

Bağımlılık yalnızca kişinin fiziksel sağlığını olumsuz etkilemekle kalmayan aynı zamanda önemli sosyal, ruhsal ve ekonomik etkilere de neden olan biyopsikososyal bir hastalıktır. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de gün geçtikçe bağımlı bireylerin sayısının arttığı bilinmektedir. Bu nedenle bağımlılığının çözümünde kullanılan tedavi yöntemleri oldukça önemlidir.

Konuyla ilgili Türkiye’de bağımlılığa karşı çalışmalarıyla ilk akla gelen Moodist Psikiyatri ve Nöroloji Hastanesi Bağımlılık Merkezi Direktörü Prof. Dr. Kültegin Ögel, güncel tedavi yöntemleri hakkında bilgi verdi.

Bağımlılıkta kullanılan tedavi programlarının bireyin ihtiyaçlarına göre farklılaşması ve bireye özgü olmasının önemli olduğunu belirten Ögel tedavideki en önemli konunun ise iyileşme sürecindeki bireylerin her adımda aktif olarak yer almasını sağlamak olduğunu belirtti.

Yeni Tedavi Yöntemi: Enjeksiyon Tedavisi

Son yıllarda bağımlılık tedavisinde “çip” rüzgarı esti. Halk arasında “çip” adı verilen, bilimsel dünyada “implant” olarak adlandırılan ilaç, bağımlılığın tekrarlamasının önlenmesinde önemli bir yere sahipti. Kişi özellikle eroin gibi uyuşturucu maddeleri kullandığında çip takılmasıyla birlikte bu maddelerden etkilenmiyor ve böylece kişi bağımlılığa geri dönmüyordu.

Ancak çipten daha avantajlı olarak gördüğümüz Nalmefen isimli etken maddeye sahip “enjeksiyon” olarak bilinen yeni bir ilaç ülkemize geldi. Bu ilaç, aynı çipte olduğu gibi bedene uyuşturucu girdiğinde etkisini göstermeyerek kişinin bağımlılığa geri dönmesini engelliyor.

Nalmefen, alkol kullanımına yönelik isteği azaltmak adına etkili bir tedavi yöntemidir. Özellikle, alkol bağımlısı kişilerde arındırma tedavisi sonrası alkolü tekrar kullanma sıklığının yaygın olduğu bilinmektedir. Ancak Nalmefen (depo iğne tedavisi) ile hastalar uzun süre temiz kalabilmektedir. Bu nedenle de “Nalmefene enjeksiyon” oldukça önemli bir gelişmedir.

Çipteki Dezavantajları Ortadan Kaldırıyor

Enjeksiyonun en büyük avantajı, çip gibi ciltin altına yerleştirmek gerekmiyor. Çipin takılması için küçük bir ameliyat gerekirken, bu ilaçta buna gerek yok. Bir enjeksiyon yapılması yeterli.

Aynı zamanda, çip için yapılan operasyonlarda, iltihap oluşması, yara iyileşmesinde gecikme gibi sorunlar varken, enjeksiyonda bu sorunlar yaşanmıyor. Hastanın bedeninde izler kalmıyor. Antibiyotik ve benzeri koruyucu ilaçlara gerek kalmıyor.

Etkisi 3 Ay Sürüyor

Bu ilaç aslında yıllardır var olan etkili olduğunu bildiğimiz bir ilaç. İşin yeni tarafı ise bunun bir enjeksiyon formunun üretilmesi. Bu ilaç enjekte edildiğinde 3 ay bedende kalıyor. Bir sefer “iğne” yapılıyor ve etkisi 3 ay devam ediyor.

Farklı Bağımlılıklarda da Sonuç Alınabilir

Nalmefen Consta depo enjeksiyon tedavisi, opioid (eroin, kodein, buprenorfin vs..) engelleyici bir ilaçtır. Nalmefen Consta opioid maddelerin beyinde etki yapmak için bağlandıkları alıcıları bloke eder ve böylece maddenin keyif verici etkilerini engeller.

Nalmefene, fiziksel yoksunluk semptomları olmayan ve acil detoksifikasyona ihtiyaç duymayan, alkol bağımlılığı olan kişiler için de onaylı bir ilaçtır. Nalmefene, alkol içme dürtüsünü azaltmaya yardımcı olmak için beyindeki vericilerin salınımını etkiler ve böylece alkol bağımlıları için alkol alım miktarını azaltır. İlaç tedavisi, özellikle tedaviye uyumu artırmak için tasarlanmış bir biyopsikososyal yaklaşımla mutlaka birleştirilmelidir. Örneğin aile danışmanlığı veya psikoterapi ile birlikte kullanılır.

Avrupa ülkelerinde ve ülkemizde ruhsat alan bu ilacın bağımlılığın tedavisinde önemli bir yeri oluşmuştur. Ancak bütün ilaçlarda olduğu gibi, ilaç doğru zamanda ve doğru yerde kullanıldığında etkin olur. Bu nedenle bir bağımlılık uzmanının önerisi olmadan kullanılmamalıdır.

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