Cem Özer: “Recep Tayyip Erdoğan benim sayemde Cumhurbaşkanı oldu”

Hakan Bilgin’in sunduğu YouTube kanalı “Mekanın Sahibine Geldik” bu hafta konuk olarak oyuncu Cem Özer’i ağırlıyor.

Program için Cem Özer’i İzmit’te set arasında ziyaret eden Hakan Bilgin, sorduğu sorularla bizi Cem Özer’in kariyer yolculuğuna çıkartıyor.

“Zülfü Livaneli’ye İstanbul Belediye Başkanlığı’nı kaybettiren benim!”

Cem Özer 1991-2007 yılları arasında televizyonda yayınlanan “Laf Lafı Açıyor” programıyla ilgili“Zülfü Livaneli’ye İstanbul Belediye Başkanlığı’nı kaybettiren benim. Benim programda kaybetti. Bu sebeple Recep Tayyip Erdoğan Belediye Başkanı oldu.” diyerek itirafta bulundu. “

“Her dizide oynayan kendini oyuncu sanıyor”

Oyunculuğa başlama serüveni ve yaptığı işlerin ardındaki hikayelerden bahseden Cem Özer “Herkes dizide filmde oynayabilir fakat herkes oyuncu olmaz. Bütün emeğini ve hayatını o yöne yatırmış ve öyle yaşıyor olmak gerekir. Oyunculuk bir yaşam biçimidir.” Diyerek oyunculuğa dair bakış açısını aktardı.

Cem Özer’e özel konsept

Mekanın Sahibine Geldik programına yeni eklenen konsept “Sırt Sırta” bölümü Cem Özer’e özel olarak “Arkamdan Konuş” olarak değiştirildi. “Ben kimsenin arkasından konuşmam. Konuştuysam da yüzüne söyleme fırsatım olmamıştır.” diyerek bu konsepti öneren Cem Özer’i kırmayarak konsepte uyan Hakan Bilgin kırmızı sorularını bu şekilde sordu.