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Formula 1 Dünya Şampiyonası’nın 14. etabı DHL Türkiye Grand Prix’i için tanıtım videosu yayınlandı


Formula 1 Dünya Şampiyonası’nın 14. etabı DHL Türkiye Grand Prix’i için tanıtım videosu yayınlandı

İstanbul’da düzenlenecek olan Formula 1 yarışının tanıtım görüntüleri yayınlandı.

Formula 1’den İstanbul paylaşımı – Tıkla İzle

Formula 1 Dünya Şampiyonası’nın 14. etabı DHL Türkiye Grand Prix’i için tanıtım videosu yayınlandı. Tanıtım videosunda Red Bull Racing pilotu Alexander Albon ve Alpha Tauri pilotu Pierre Gasly İstanbul’un tarihi noktalarından geçiş yaptı.

📆 12 Kasım 2020 Perşembe 23:12   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Alanyaspor 7 5 2 0 16 3 +13 17 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu
2 Fenerbahçe 8 5 2 1 12 8 +4 17 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Galatasaray 8 5 1 2 11 6 +5 16 2021-22 Avrupa Konferans Ligi üçüncü eleme turu
4 Başakşehir 8 4 1 3 11 9 +2 13 2021-22 Avrupa Konferans Ligi ikinci eleme turu
5 Fatih Karagümrük 8 3 3 2 16 10 +6 12
6 Kasımpaşa 8 3 3 2 10 8 +2 12
7 Çaykur Rizespor 7 3 2 2 10 8 +2 11
8 Gaziantep 8 2 5 1 12 11 +1 11
9 Yeni Malatyaspor 8 3 2 3 8 10 -2 11
10 Hatayspor 6 3 2 1 5 7 -2 11
11 Beşiktaş 7 3 1 3 10 12 -2 10
12 Konyaspor 7 2 3 2 8 5 +3 9
13 Antalyaspor 8 2 3 3 9 12 -3 9
14 Göztepe 7 1 5 1 11 8 +3 8
15 Sivasspor 7 2 2 3 7 9 -2 8
16 BB Erzurumspor 7 2 2 3 9 12 -3 8
17 Trabzonspor 8 1 3 4 10 15 -5 6
18 Kayserispor 7 2 0 5 4 10 -6 6 2021-22 1.Lig
19 Gençlerbirliği 7 1 2 4 5 9 -4 5
20 Denizlispor 7 1 2 4 5 12 -7 5
21 MKE Ankaragücü 6 0 2 4 6 11 -5 2

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