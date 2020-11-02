Formula 1 Dünya Şampiyonası’nın 14. etabı DHL Türkiye Grand Prix’i için tanıtım videosu yayınlandı

Formula 1 Dünya Şampiyonası’nın 14. etabı DHL Türkiye Grand Prix’i için tanıtım videosu yayınlandı

Formula 1 Dünya Şampiyonası’nın 14. etabı DHL Türkiye Grand Prix’i için tanıtım videosu yayınlandı

İstanbul’da düzenlenecek olan Formula 1 yarışının tanıtım görüntüleri yayınlandı.

Formula 1’den İstanbul paylaşımı – Tıkla İzle

Formula 1 Dünya Şampiyonası’nın 14. etabı DHL Türkiye Grand Prix’i için tanıtım videosu yayınlandı. Tanıtım videosunda Red Bull Racing pilotu Alexander Albon ve Alpha Tauri pilotu Pierre Gasly İstanbul’un tarihi noktalarından geçiş yaptı.