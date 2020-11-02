İBB, “Bölgesel İstihdam Ofisleri”nin 8’ncisini Tuzla’da açtı

Açılış sebebiyle düzenlenen törende konuşan Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB’nin tek başına Türkiye’nin istihdamının ya da ekonominin sorunları çözecek bir kurum olmadığının altını çizdi. “Ama her birimiz, bu süreçleri ayağa kaldırmak adına, doğru metotlarla, doğru yol haritalarıyla el vermeli, güç katmalı ve sistemin içerisine kendisini, kendinizi sorumlu olarak eklendirmeliyiz ki, bu sorunların üstesinden gelebilelim” diyen İmamoğlu, iş bulma konusunun “ahbap-çavuş ilişkisi” değil, liyakat meselesi olduğuna vurgu yaptı. Amaçlarının, “doğru adrese, doğru insanı yönlendirmek” olduğunun altını çizen İmamoğlu, yıl sonuna kadar ofis sayısını 12’ye çıkarmayı hedeflediklerini hatırlattı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), “Bölgesel İstihdam Ofisleri”nin 8’ncisini Tuzla’daki İSMEK binasında açtı. Ofisin açılışı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun katılımıyla gerçekleştirildi. Açılış töreninde ilk konuşmayı, İSPER A.Ş. Genel Müdürü Ayşe Banu Saraçlar yaptı. Bölgesel İstihdam Ofisleri ile birlikte, gezici istihdam ofisi araçlarıyla yaptıkları çalışmalardan söz eden Saraçlar, çeşitli istatistiki bilgiler paylaştı. Saraçlar’ın ardından konuşan İmamoğlu, bir insanın ekmek parasını kazanabilmesinin, bir bireyin özgüvenini toplum içinde elde etmesinin çok kıymetli olduğunu vurguladı. Bir insanın hayatını kazanabilmesinin yolunun, meslek sahibi olmasından geçtiğini belirten İmamoğlu, bunun için de iyi bir eğitimin şart olduğunun altını çizdi.

“4 GENÇTEN 1’İ MESLEKSİZ”

“Türkiye’nin istihdamla ilgili sorunu, belki de tarihinin en yüksek oranlarına ulaşmış durumda” diyen İmamoğlu, ülkemizdeki 4 gençten 1’inin yeterli eğitimi alamadığı ve meslek sahibi olamadığı bilgisini paylaştı. “Bu, büyük bir oran” diyen İmamoğlu, şunları söyledi:

“Genç nüfusla övüneceğiz, genç nüfusumuz var diye gurur duyacağız, -doğru; övünmek lazım, gurur duymak lazım- ama çocuklarımızı, gençlerimizi, bilinçli bir şekilde hayata kazandıramazsak, ne yazık ki bu anlamda sorunlu bir toplum var etmiş oluruz. Hatta ve hatta, gençlerimizin bu ülkede durmadığı, fırsat bulduğunda bu ülkeyi ve şehrimizi terk ettiği bir topluma dönüşürüz. Halbuki böylesi güzel bir ülke, böylesi nimetleri bol, enerjisi yüksek topraklar, dünyada yok denecek kadar az.”

“10 BİNİ AŞAN SAYIDA İNSANIMIZA İŞ BULDUK”

İstihdam konusuna kurumsal anlamda ayrı bir önem verdiklerini dile getiren İmamoğlu, “İlk göreve geldiğimiz andan itibaren, seçim döneminde de söz verdiğimiz gibi, istihdam ofislerimizi hemen harekete geçirdik. Bugün 8’nciyi açıyoruz ama bugüne kadar ortalama 3 ofisin hizmet ettiği bir dönemde, 10 bini aşan sayıda insanımıza iş bulduk, ekmek kapısı ürettik. Hatta daha ileri gidiyorum; yöneticiler çıktı iş bulduğumuz yetenekli insanlarımız arasından” dedi.

Tuzla’daki binada hem İSMEK’in hem İstihdam Ofisi’nin bir arada olmasının değerli olduğunu kaydeden İmamoğlu, “Şimdi bu iki kurumu bir araya getirdiğimizde, bir gencimiz ya da bir iş arayan insanımız, burada gelip Bölgesel İstihdam Ofisi’ne başvurusunu yaptığında, ‘Ben, iş istiyorum’ dediğinde, bir; nasıl iş arayacağıyla ilgili bilgi ve deneyim sahibi olacak. İki; nasıl bir CV dolduracağına, nasıl bir iş görüşmesi yapacağına dair bilgi sahibi olacak. Bir nevi, bir eğitim alacak. Ardından; buradaki uzman arkadaşlarımız, onların ihtiyaçlarını tespit edecekler. Eğer bir mesleğe yakınlığı, yeteneği var ise ya da belli bir eğitim almış ama henüz o anlamda iş imkânı elde edecek seviyede kendi sıfatlarını tanımlayamamış ise yine Bölgesel İstihdam Ofisi’mizin yönlendirmesiyle, ihtiyaç duyulan alanda İSMEK’te kurslar açarak, pırıl pırıl gençlerimize, kadınlara, erkeklere burada iş imkanı yaratacaklar” diye konuştu.

“SORUNLARIN ÜSTESİNDEN HEP BERABER GELEBİLİRİZ”

İBB’nin tek başına Türkiye’nin istihdamının ya da ekonominin sorunları çözecek bir kurum olmadığının altını çizen İmamoğlu, “Ama her birimiz, bu süreçleri ayağa kaldırmak adına, doğru metotlarla, doğru yol haritalarıyla el vermeli, güç katmalı ve sistemin içerisine kendisini, kendinizi sorumlu olarak eklendirmeliyiz ki, bu sorunların üstesinden gelebilelim” dedi. Yıl sonuna kadar ofis sayısını 12’ye çıkarmayı hedeflediklerini hatırlatan İmamoğlu, iş bulma konusunun “ahbap-çavuş ilişkisi” değil, liyakat meselesi olduğuna vurgu yaptı. Amaçlarının, “doğru adrese, doğru insanı yönlendirmek” olduğunun altını çizen İmamoğlu, işveren tarafına da seslendi. Ekonominin, kötü yönetim ve pandemi süreci nedeniyle çok zor bir dönemden geçtiğini ifade eden İmamoğlu, “Bütün bu veriler, sistemi aşağıya çekerken iş üretmek, aş üretmek, iş vermek büyük, kutsal bir görev, kutsal bir tanım içeriyor diye düşünüyorum. Bu manada işverenlerin bizimle kurduğu iş birliği, bizlerle beraber yol yürümesi çok kıymetli. Çünkü işverenlerimiz de biliyor ki; insan kaynakları yönetimi, 21. yüzyıliçin çok önemli, çok değerli bir bölüm. Bunu iyi yönetemediğiniz takdirde, iyi bir ekip kuramadığınız takdirde işletmeleriniz, doğru ve verimli işler yapamazlar. Bu manada aslında biz, onların da burada yükünü alarak, profesyonel bir kadroyla, tabir-i caizse karşılıksız, sadece gençlere iş imkanı yaratmaları konusunda ücretsiz hizmet vermekteyiz” diye konuştu.

“İNSANA EKMEK VERMENİN KIYMETİNİ BİLİRİM”

“Kendi iş yaşamımda insanlara ekmek vermeye, ekmek kazanmalarına fırsat tanımaya çalışan bir insan olarak bu işin kıymetini bilirim” diyen İmamoğlu, şunları söyledi:

“Bir annenin, bir babanın, eğer evde işsiz bir çocuğu varsa, orada duyduğu ızdırabı hissederim. Bundan hiç kuşkunuz olmasın. Ne yazık ki, bu bir ekonomik düzendir. En üst seviyede yönetilmesi ve doğru yönetilmesi gereken bir sisteme ihtiyaç vardır. Eğitim sisteminden Türkiye’deki liyakat düzeninin varlığına varıncaya kadar, ekonomik düzenin iyileşmesinden birçok paydaşına varıncaya kadar, buna ihtiyacımız var. Hep beraber mücadele etmeliyiz, hep beraber bir seferberlik duygusu içerisinde bu sürecin neferleri olmalıyız. Bu sorunları aşmalıyız. Ben, şimdiden bizimle hareket eden, katkı sunan, gerçekten ihtiyacı olan insan kaynağı ile buluşmayı yöntem olarak tercih eden bütün işverenlerimize buradan minnet duyuyorum. İnşallah tezgahları işleri bozulmasın. Tam aksine güçlensin hep beraber insanımıza ekmek üretelim.”

Konuşmaların ardından 3 işveren ve 3 iş bulan kişiyle birlikte aşılış kurdelesini kesen İmamoğlu, yeni açılan ofiste incelemelerde bulundu ve çalışanlarla tanıştı.