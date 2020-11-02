Sosyal Medya Fenomeni Zehra Nurca’ya 300 bin Tl’lik Dava

Sosyal Medya Fenomeni Zehranur ÖZDER, Medet Dolaş’ın sahibi olduğu şirket ile yaptığı 10 yıllık sözleşmeden sonra şirkete haber vermeksizin başka bir şirket ile anlaşmasından sonra şirketi tarafından 300 bin Türk Lirası dava açıldı.

Aynı zamanda hapis cezası alması için de şirket avukatları tarafından kapsamlı bir çalışma başlatıldı.

Şirket sahibi Medet Dolaş tarafından yapılan açıklama da, “Kendisi Ankara’da oturmakta bizimle çalışmak istediğini belirtti. Bizde kendisine gerekli tüm imkânları sağladık. Kendisi ile 2 proje bazında sözleşme imzaladık. Aynı zamanda çok kısa zamanda Türkiye gündeminde olacak bir klibin başrolünde oynattırdık.

Fakat kendisi sözleşme maddelerinde belirtildiği gibi bizimle 10 yıllık opsiyonlu bir sözleşme imzaladı. Bu sözleşme gereği kendisi herhangi bir şahsın kurumun reklamını yapamazken habersiz bir şekilde tüm sözleşme maddelerini ihlal ederek başka şirketler ile çalışmaya başladı. Ayrıca tanıtımlarını yaptı. Biz uyarmamıza rağmen birde tehdit edildik.

Bu kapsamda avukatlarımız Cumhuriyet Başsavcılığı’na gerekli tüm belgeleleri ileterek soruşturma başlattı. Hem kendisi hemde tanıtımı yaptığı şirket hakkında cezai yaptırım olan 300 bin Tl’lik cezai şart maddesi ihlali nedeniyle gerekli soruşturma başlatıldı. Şirketimizle 10 yıllık sözleşmesi bulunan Zehra Nurca’nın uyarılarımızı dikkate almayıp bu şeklide devam etmesi bizim şirketimiz ciddî zararlara yol açtı” dedi.