Çin’e İhracat Anlaşması, Kanatlı Hayvan Sektörünü Uçuracak

Tarım ve Orman bakanlığı geçtiğimiz günlerde yayınladığı bir açıklama ile Türkiye ile Çin Halk Cumhuriyeti arasında Kanatlı Hayvan ihracatına yönelik protokol taslağında iki ülke arasında anlaşmaya varıldığı açıkladı. Böylelikle Türkiye’nin Çin’e Kanatlı hayvan ihracatının önü açılmış oldu.

Türkiye ile Çin Halk Cumhuriyeti arasında uzun süredir devam eden çalışmalar neticesinde gelinen noktada Çin’e Kanatlı Et ve ürünleri ihracatının Kasım ayı itibariyle başladı. Çin’in kapılarının Kanatlı sektörüne açmasını değerlendiren Çin Ticaret Derneği Başkanı Barış Ariç bu durumun sektöre çok olumlu olacağını ve sektörü beklentilerin ötesinde büyüteceğini belirtti. Türkiye’nin halihazırda kanatlı hayvan eti üretim miktarı 2.2 milyon ton civarında olduğunu söyleyen Ariç ülkemizde günlük 5 milyon adet üzerinde kanatlı hayvanın tesislerde işleniyor. Üstelik bu tesilerden20’den fazlası Avrupa’nın en modern tesisleri. Bu alt yapımız var ve her geçen günde gelişerek devam ediyor” dedi.

Çin’e İhracat’ın avantajları Çok Büyük

Çin pazarının ve bu pazardaki talebin büyüklüğünün Türkiye’ye büyük avantajlar sağlayacağını ifade eden Barış Ariç: “Çin’e ihracat yapan Brazilya başta olmak üzere diğer ülkeleri incelediğimizde kanatlı hayvan sektörlerinin Çin’in talepleri sayesinde pandemi döneminde bile büyümeye devam etti. İyi örnek olması açısından Polonya’nın kanatlı hayvan üretim miktarı Türkiye ile hemen hemen aynı. Onlarda yıllık 2 milyon üzerinde bir üretim yapıyorlar. Onların en büyük avantajları nüfusları bizden daha düşük ve bu haliyle hem Avrupa’nın en büyük tedarikçilerinden biri konumdalar hemde Çin’e kanatlı hayvan ihracatı yapan ilk 5 ülke içindeler. Dolayısıyla bu anlamda bizim işletmelerimizin bu pazarda önü çok açık” dedi.

Çin’de tavuk eti tüketimi her geçen yıl artıyor

Ariç; Çin’in tavuk eti tüketimi geçen seneye göre yüzde 15’lik bir büyüme kaydetti. Bunun sebebi yemek alışkanlıklarında ki değişim. Son yıllarda Çin’de ki et tüketimine baktığımızda trendin domuz etinden tavuk etine kaydığını görebiliyoruz. Tavuk eti restaurantlarda, otellerde her geçen gün daha da yaygınlaşıyor. Özellikle e-ticaret üzerinden satılan paketlenmiş gıdaların satışında tavuk tüketimi rahatlıkla gözlemlenebiliyor. Yine büyük tavuk ürünleri satan fastfood zincirleri geçtiğimiz senelere kıyasla yüzde 5 arasında büyüme gösteriyorlar. Tavuk etinin daha sağlıklı olduğu konusunda ki fikir orta ve üst gelir grubu içerisinde yaygınlaşıyor. Bütün bu göstergeler hali hazırda büyük olan bu pazarın gelecekte çok daha büyüyeceğini bizlere anlatıyor. Tam da bu sebeple Türk markalarımızla bu pazarda yerimizi almalıyız” dedi.

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