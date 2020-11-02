HIZLA AKAN ÖMÜR

Gece 01. 36. Yağmur damlalarının sesi giderek gürleşiyor. Bense bu sesin ritmiyle kim olduğumu düşünüyorum. Otuz dört yıl olmuş bu dünyaya geleli. Zaman ne kadar da hızlı geçiyor gibi sıradan bir sözü tekrar ediyorum içten içe . Sobanın üstünde pişen çayın sesiyle ödevlerini yapmaya çalışan, yaz tatili gelsin hayaliyle soğuk bir kışa ve derslere katlanan, okuldaki ikinci teneffüs zilinin çalmasıyla fırından gelen sıcak simitlerden yiyebilmek için kantinde sıra olan, yaz tatilinin ilk gününde sabahın erken saatlerinde bisikletini alarak mahalledeki arkadaşlarının arasına katılıp ışıl ışıl güneşin altında akşama kadar sokakta oyun oynayan ben değil miydim? Nasıl geçtiğini anlayamadığım ama en güzel anların hep hızlı tükendiğini öğrenen o çocuk ben değil miydim?

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Bir gece yarısı, Erzincan hava savunma taburu kışlasında, Onbaşı Celil ile beraber yatakhanedeki sıcacık yataklarımızdan kalkarak, saat 03.30 nöbetine yetişmek için alelacele uykulu gözlerle botlarını giyen ardından nöbet kulübesine giderken yüzümüzü yırtarcasına esen rüzgarlara sinirlenip küfür eden ve nizamiyedeki nöbet komutanına ‘Bu askerlik nasıl bitecek komutanım’ dediğimde “Ömür bitiyor, askerlik de biter” cevabını alan ben değil miydim?

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Ben değil miydim, üniversitedeyken halk edebiyatı dersinin okutmanı Ordulu Zeki Hoca’nın verdiği röportaj ödevini yapmak için kırk derece sıcağın altında elimde soruların yazılı olduğu dosya kağıtlarıyla birlikte Kıbrıs yöresi halk hikayelerini anlatacak kaynak kişi bulmak için Girne caddelerinde kapı kapı gezip saatlerce yürüyen?

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Ben değil miydim, suyun öbür tarafına ilk gidişimde boğazın büyüleyici görüntüsüyle etkilenen ve bu şehre birçok şeyi başarmak için geldiğimi fakat başarabileceklerimin de bir sınırı olduğunu anlayan, İstiklal Caddesindeki yoğun kalabalığın içinde yürürken Anadolu’dan gelerek burada ayakta kalabilmenin gururunu içten içe hisseden ve tüm bu düşüncelerime şarkılarıyla eşlik eden sokak şarkıcılarının önünde bir süre bekleyen? Ben değil miydim bir akşam üstü yaşlı Üsküdar’ı tek başına ziyaret ederek sessiz ve yalnız sahil ışıklarının dansını boğazın sularıyla birleştiren? Tanrım zaman ve ömür ne hızlı akıp geçiyor.

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2015 yılında anılarımı yazdığım günlüğümden kısa bir alıntı ile bu haftaki yazımı noktalıyorum. “28 Eylül çok geç dediler ve o gün geldi bir eğitim öğretim sezonu daha açıldı. Derken yarın bu eğitim öğretim sezonunun ikinci haftasını kapatıyoruz. Bugün geçen senenin son günlerini düşündüm. Akşam işten çıkışları, kışın bitip yazın gelmesini, okulun kapanışını… Sonra içinde bulunduğum bu anın da bir gün mazi damgası yiyeceğini… Kısacası nereye bakarsam bakayım zamanın çok hızlı akıp gittiğini görüyorum. “ (8 Ekim 2015, Günlük) Sağlıkla kalın.