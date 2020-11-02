MENÜ ☰
Ahmet Şimşek Koleji
Kadıköy Gazetesi » Büyükşehir, Ekonomi, Genel, Manşet, Sivil Toplum, Toplum » İstanbul’da esnek mesai uygulaması başladı
İstanbul’da esnek mesai uygulaması başladı


İstanbul’da, korona virüs tedbirleri kapsamında sanayi sektörü erken mesai saatine geçti. Saat 07.00’de gelen işçiler iş başı yaptı.

İstanbul’da esnek mesai uygulaması sanayide başladı – Tıkla İzle

İstanbul İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, virüsle mücadele kapsamında ‘Sanayi kesiminde çalışanların sabah saat 07.00’de mesaiye başlaması kararı alındı. Kararın ardından işçiler, virüs tedbirleri kapsamında erken saatte işe başladı.

Virüsün tüm toplumun problemi olduğunu belirten fabrikanın sahibi Cem Baybör, “Valilik açıklama yapmış, sabah 07.00’da başlayın diye, biz de kurallara uyduk. 07.00’da başladık çalışmaya. İşçiler geldi, böyle bir kural varsa, yasa varsa herkes uyacak. Pandemi herkesi problemi. Normalde işe giriş saati, çıkış saati hep aynı olduğundan pandemiden dolayı sıkıntı yaşanıyordu. O yüzden 07.00’ye alınan saatler çok mantıklı oldu. Herkes aynı saatte işe gelmiyor, aynı saatte çıkmıyor. O yüzden güzel” diye konuştu.

📆 09 Kasım 2020 Pazartesi 14:35   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

KADIKÖY'DE HAVA

İSTANBUL

BLOG

YAZARLAR

RÖPORTAJLAR

ANKET

Üzgünüm, şu anda etkin anket yok.

PUAN DURUMU - SÜPER LİG

Sıra Takım
  • g
  • t
  • d
 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Alanyaspor 7 5 2 0 16 3 +13 17 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu
2 Fenerbahçe 8 5 2 1 12 8 +4 17 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Galatasaray 8 5 1 2 11 6 +5 16 2021-22 Avrupa Konferans Ligi üçüncü eleme turu
4 Başakşehir 8 4 1 3 11 9 +2 13 2021-22 Avrupa Konferans Ligi ikinci eleme turu
5 Fatih Karagümrük 8 3 3 2 16 10 +6 12
6 Kasımpaşa 8 3 3 2 10 8 +2 12
7 Çaykur Rizespor 7 3 2 2 10 8 +2 11
8 Gaziantep 8 2 5 1 12 11 +1 11
9 Yeni Malatyaspor 8 3 2 3 8 10 -2 11
10 Hatayspor 6 3 2 1 5 7 -2 11
11 Beşiktaş 7 3 1 3 10 12 -2 10
12 Konyaspor 7 2 3 2 8 5 +3 9
13 Antalyaspor 8 2 3 3 9 12 -3 9
14 Göztepe 7 1 5 1 11 8 +3 8
15 Sivasspor 7 2 2 3 7 9 -2 8
16 BB Erzurumspor 7 2 2 3 9 12 -3 8
17 Trabzonspor 8 1 3 4 10 15 -5 6
18 Kayserispor 7 2 0 5 4 10 -6 6 2021-22 1.Lig
19 Gençlerbirliği 7 1 2 4 5 9 -4 5
20 Denizlispor 7 1 2 4 5 12 -7 5
21 MKE Ankaragücü 6 0 2 4 6 11 -5 2

BAĞLANTILAR