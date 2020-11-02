Milletvekili Gürer: “Öğretmenler arasındaki statü ayırımı eğitimin kalitesini düşürdü”

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2021 yılı bütçe görüşmelerinin yapıldığı Plan ve Bütçe Komisyonu toplantısında söz alarak Milli Eğitim’de yaşanan sorunları sıraladı ve öğretmenler, öğrenciler, çalışanlar ve velilerin taleplerini dile getirdi.

Öğretmenlerin vekil, ücretli, sözleşmeli ve kadrolu gibi statülere ayrılmasıyla ortaya çıkan mağduriyete dikkat çeken Gürer, öğretmen açığı, atama bekleyen öğretmenler, 3600 ek göstergelerin halen verilmemiş olması, müfredatın sürekli değişmesinden kaynaklanan başarısızlıklar, geçici ve mevsimlik işçiler ile PİKTES kapsamında görev yapan öğretmenlerin yaşadığı sorunları sıraladı. Gürer, taşımalı eğitim sisteminde mağdur olan öğrencilerin sorunlarına da vurgu yaptı.

MİLLİ EĞİTİM ÇALIŞANLARI MAĞDUR

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Bakan Ziya Selçuk’un da katıldığı Milli Eğitim Bakanlığının 2021 yılı bütçe görüşmelerinde KHK ile çok sayıda kurumda daimi kadroya alınan taşeron işçilerin, Milli Eğitim Bakanlığında halen 10 ay çalıştırılıp 2 ay çalıştırılmadığına, bu şekilde mağdur olan çalışan sayısının ise 32 bini bulduğunu anlattı.

500 BİN ÖĞRENCİ AF BEKLİYOR

Af bekleyen 500 binin üzerinde öğrencinin bulunduğuna işaret eden CHP Milletvekili Gürer, 100 binde fazla öğretmen açığı olan Milli Eğitimde halen öğretmenlerin vekil, ücretli, sözleşmeli ve kadrolu gibi statülere ayrılmasının, Milli Eğitim’i sorunlu hale getirdiğini ifade etti.

MATEMATİĞİ ÖĞRENDEN MEZUN OLUYORLAR

Öğretmenler için 3600 ek gösterge verileceği açıklanmasına rağmen halen bu konuda bir girişimde bulunulmadığını da anımsatan CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Toplum Yararına Programlar kapsamında işçi statüsünde dahi olmadan emekçilerin Millî Eğitimde çalıştırıldığını, eğitimin içeriğindeki sorunlar nedeniyle de öğrencilerin çoğunun artık matematiği öğrenmeden okullardan mezun olduğunu kaydetti.

PİKTES ÖĞRETMENLERİNİN GELECEĞİ NE OLACAK?

5 yıllık proje kapsamında eğitim veren PİKTES öğretmenlerinin diğer öğretmenlerle aynı vasıflara sahip olmasına rağmen, projenin sonlandığında ne yapacaklarının belirsizliğini koruduğuna işaret eden Gürer, usta öğreticiler ve rehabilitasyon merkezî çalışanlarının 657 sayılı Kanuna tabi çalışmalarına rağmen öğretmen sayılmamalarından kaynaklanan mağduriyetlere dikkat çekti.

TAŞIMALI SİSTEM BÜYÜK MAĞDURİYET YARATTI

Ülkemizde halen 1 milyon 333 bin öğrencinin taşımalı sistemde eğitim verdiğini ifade eden Gürer, bu sistemin hem öğrencileri, hem velileri ciddi manada sıkıntıya soktuğuna vurgu yaptı.

SURİYELİ ÖĞRENCİ SAYISI ARTIYOR

Okullarda Suriyeli öğrencilerin sayısındaki artışa da dikkat çeken CHP Milletvekili Gürer, “Suriyeli öğrenciler için gösterilen ilgi. Olsun mu olsun, o çocuklar da eğitim alsın, yapılan da doğru mu doğru ama niye bizim ülkemizin köydeki çocuğunun kırsaldan şehre göçünü engelleyecek düzenlemelere gidilmiyor? Neden köy okulları kapatılıyor? Geçmişte köy okulundaki çocuğun aldığı eğitim, oraya sahiplenme duygusunu beraberinde getiren öğretmenle bütünleşiyordu. Artık çoğu öğretmenimiz köylerde, kasabalarda okul varsa da orada yaşamlarını idame ettirmiyorlar” dedi.

OKULLAR SORUNLARDAN ARANDIRILMALI

Gürer, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

“ Millî eğitimde eğitimin kalitesinin artırılması, çocuklarımızın, öğretmenlerimizin sorunlarının arındırılması ve veli-okul iş birliğinin yalnızca para istemekten öte onlarla birlikte okulların yönetiminin sağlanması gerektiğini düşünüyorum. Çoğu okulun boyasını, badanasını belediyeler yapmasa ne yazık ki ondan dahi mahrumlar. Gezip gördüğünüz Anadolu’da okulların bahçelerinde artık tarımla ilgili bir çalışma olmadığı için ağaçlar kuruyor, çiçekler kuruyor. Bu anlamda eğitim bir bütündür. Bunlara da dikkat edilmesi gerektiğini düşünüyor, bütçenizin hayırlı olmasını temenni ediyorum.”