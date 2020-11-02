TORPİLCİLİK KÜLTÜRÜ

Bu haftaki dersimiz torpil arkadaşlar. Bilirsiniz ki biz milletçe çok severiz torpili. Doğuştan torpilciyiz. Baklava desenli Filyos halıları gibi Anadolu kültürünün eşsiz bir zenginliğidir torpilcilik. Torpili olmayan ve Kpss’den doksan almayan biriyseniz her ne kadar okursanız okuyun fayda etmez. Fakat sahaf kafelerde elinizde Sabahattin Ali romanlarıyla (KirkHammett mantolu MaykılCeksın) poz verip bu kültürel fotoğraflarınızı instagrama atarsanız yine üniversite bitirmiş kadar saygınlığınız olabilir. Örneğin sokakta ilkokul mezunu müteahhittin son model Jeep’i olabilir. Senin ise çantalar dolusu diploman… Şimdi size bir önerim olacak. Atın o diplomaları. Evet yanlış duymadınız atın. Çünkü ülkemizde en altkademeden itibaren en yükseğe kadar çoğu iş torpille elde ediliyor. En güzeli ne yapın edin bir torpil bulun kendinize. Torpiliniz yoksa uğraşmayın. Durun yerinizde bana da yaklaşmayın.

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Torpil Örnekleri

A: Beyefendi arabayı sağa çeker misiniz? B: Ben mi. A: Evet siz. Hız sınırlarını aştığınız tespit edildi. Ceza yazmak zorundayım. B: Bir dakika sen benim kim olduğumu biliyor musun? (Ta tatataaammm.) A:Yaaa, şapşiiikk. B: Evet ben O’ yum. Bu yüzden bana ceza yazamazsınız. A:İyi yolculuklar, uğurlar olsun Ayhan Bey.

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Kpss’den DOKSAN BEŞ alması gerekirken aylarca çalışmasına, saçlarını beyazlatmasına ve bir yılını heba etmesine rağmen, iki soru eksik işaretlediğibu muhteşem sınavdan doksan alabilmiş, fakir ama gururlu, gözlerinde geleceğin ışıltısı kalmayan, üç sınava girmiş bir de ek olarak jürilerin karşısında masada dizili zarflardan mülakat sorularını kendisi seçip İkinci Abdülhamit’in bastonuna verdiği ismi bilemediği için sözlü mülakatta elenen mağdur bir delikanlı olabilirsiniz. Bu yüzden atanamadınız mı? Fakat üst kat komşunuzun oğlu Merih Bey sınava girmeden atanmış.

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Çağrı merkezinize (kolsentır, kol gibi sentır) girip çalışmak istiyorum. Şartları nelerdir, öğrenebilir miyim? Tabii ki. Günde otuz saat çalışma. Öğlen mesaisi on dakika. Akşam mesaisi yok. Pandemiden dolayı yemek vermiyoruz lakin yemek için kullanıldığı söylenmesine rağmen çoğu restoranda geçmeyen ve hiçbir zaman size bir ay boyunca yetmeyecek üzerinde kol sentırımızın kol gibi işareti olan yemek kartlarımız mevcut. Ayrıca asgari ücret, sigorta ve bolca hakaret and küfür. Çok güzelmiş şartlar, hemen başvuruyorum. Bir dakika. Peki burada çalışmak için referansınızı öğrenebilir miyim?

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Rektörlerin dahi torpille seçildiği bir ülkede siz, siz olun torpilsiz kalmayın. Torpil en doğal hakkınız. Ayrıca ağustos böceği ve karıncanın hikayesine asla aldanmayın. Ağustos böceğinin torpili olduğu için öyle saz çalıp oynuyor. Garibim karıncanın referansı yok dolayısıyla ağustos ayında bile eşek sudan gelinceye kadar çalışmak zorunda. Şimdi divan edebiyatının en sağlam kaside yazarlarından Fuzuli’nin şu mısra-i azadesini sizlerle paylaşmak istiyorum. Sonra bizim bacanağa torpil yapmak için daireden biriyle tanışmaya gideceğiz. Hikmet abi:” Siz gidin selamımı söyleyin.” dedi. İnşallah maşallah deyip listede adımızı öne aldırıp işi bağlamaya çalışacağız.(Tabii ki buna inanmayın.) Sağlıkla kalın.

“Selam verdim rüşvet değil diye almadılar.” (Fuzuli)