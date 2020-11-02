Longline, Yeni Binasına Taşındı

Longline Bilişim Teknolojileri, 20 yıldır IT sektöründe hizmet vermekte olup, 26 Ekim itibariyle Bayrampaşa’da Longline Plaza binasında grup şirketleriyle aynı çatı altında bir noktadan hizmet verecek.

Longline, üretimini gerçekleştirdiği Memory, SSD, SFP Transceiver, Network Kart, Fiber Kablo ürünlerini ve müşterilerin her türlü bilişim ihtiyaçlarını yeni binasında karşılayacak.

Longline, bugüne kadar kazandığı Ar-Ge birikimiyle Türkiye ve dünya pazarında birçok telekom, kamu ve özel sektör firması tarafından tercih edilmekte. Yeni binada daha hızlı ve daha etkin çözümler sunmayı hedefleyen Longline, yeni binasıyla tam anlamıyla bir bilişim merkezi olacak. Türkiye çapında 800’ü aşkın iş ortağı ile faaliyetlerine devam eden Longline, uluslararası alanda da sunduğu çözümlerle müşterilerine hizmet vermekte. Özgün ve yenilikçi çözümlerle teknolojik ürünleri hızlı ve uygun maliyetlerle iş ortaklarına sunan Longline, müşterilerinin ihtiyaç duydukları teknolojik ürünlere kolaylıkla ulaşabilmelerini sağlamakta..

Longline Bilişim Teknolojileri Ltd Şti

Kartaltepe Mah. Hakan Sok. Longline Plaza No:18 Bayrampaşa – İstanbul

longline.com.tr I longlinememory.com I longlinestore.com I longlinenetwork.com

Galeri