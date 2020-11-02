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Ahmet Şimşek Koleji
Kadıköy Gazetesi » Teknoloji » Longline, Yeni Binasına Taşındı
Longline, Yeni Binasına Taşındı


Longline Bilişim Teknolojileri, 20 yıldır IT sektöründe hizmet vermekte olup, 26 Ekim itibariyle Bayrampaşa’da Longline Plaza binasında grup şirketleriyle aynı çatı altında bir noktadan hizmet verecek.

Longline, üretimini gerçekleştirdiği Memory, SSD, SFP Transceiver, Network Kart, Fiber Kablo ürünlerini ve müşterilerin her türlü bilişim ihtiyaçlarını yeni binasında karşılayacak.

Longline, bugüne kadar kazandığı Ar-Ge birikimiyle Türkiye ve dünya pazarında birçok telekom, kamu ve özel sektör firması tarafından tercih edilmekte. Yeni binada daha hızlı ve daha etkin çözümler sunmayı hedefleyen Longline, yeni binasıyla tam anlamıyla bir bilişim merkezi olacak.   Türkiye çapında 800’ü aşkın iş ortağı ile faaliyetlerine devam eden Longline, uluslararası alanda da sunduğu çözümlerle müşterilerine hizmet vermekte. Özgün ve yenilikçi çözümlerle teknolojik ürünleri hızlı ve uygun maliyetlerle iş ortaklarına sunan Longline, müşterilerinin ihtiyaç duydukları teknolojik ürünlere kolaylıkla ulaşabilmelerini sağlamakta..

Longline Bilişim Teknolojileri Ltd Şti

Kartaltepe Mah. Hakan Sok. Longline Plaza No:18 Bayrampaşa – İstanbul

longline.com.tr  I   longlinememory.com   I   longlinestore.com  I  longlinenetwork.com

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📆 05 Kasım 2020 Perşembe 15:06   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Fenerbahçe 7 5 2 0 12 6 +6 17 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu
2 Alanyaspor 6 5 1 0 15 2 +13 16 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Galatasaray 7 4 1 2 9 5 +4 13 2021-22 Avrupa Konferans Ligi üçüncü eleme turu
4 Fatih Karagümrük 7 3 2 2 14 8 +6 11 2021-22 Avrupa Konferans Ligi ikinci eleme turu
5 Çaykur Rizespor 7 3 2 2 10 8 +2 11
6 Kasımpaşa 7 3 2 2 8 6 +2 11
7 Başakşehir 7 3 1 3 9 8 +1 10
8 Beşiktaş 6 3 1 2 9 9 0 10
9 Gaziantep 7 1 5 1 9 10 -1 8
10 Sivasspor 6 2 2 2 6 7 -1 8
11 Antalyaspor 7 2 2 3 7 10 -3 8
12 Hatayspor 5 2 2 1 4 7 -3 8
13 Yeni Malatyaspor 7 2 2 3 6 10 -4 8
14 Göztepe 6 1 4 1 10 7 +3 7
15 BB Erzurumspor 6 2 1 3 8 11 -3 7
16 Konyaspor 6 1 3 2 6 5 +1 6
17 Kayserispor 6 2 0 4 4 9 -5 6
18 Gençlerbirliği 6 1 2 3 4 7 -3 5 2021-22 1.Lig
19 Trabzonspor 7 1 2 4 9 14 -5 5
20 Denizlispor 6 1 2 3 5 10 -5 5
21 MKE Ankaragücü 5 0 1 4 4 9 -5 1

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