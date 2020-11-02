Kasnak

Kasnaklar kumaşın sabit kalmasını sağlayarak, üzerine desen ve süsleme yapılabilmesi için kullanılmaktadır. Ayarlanabilir yapıya sahip olduğu için oldukça kullanışlıdır . Kasnağın kaliteli olması önemlidir çünkü kasnak ne kadar kaliteli olursa nakışta bir o kadar iyi olur. Bu sebeple seçeceğiniz kasnağın özellikleri hakkında bilgi edinmeniz doğru kasnağı bulmanıza yardımcı olur. Tasarlayacağınız ürünler için farklı ebat ve boyutları mevcuttur. Kasnak çeşitleri ahşap, bambu veya çelik kasnak modelleri arasından size en uygun olanı intaşlar’dan bulabilirsiniz.

Nakış işlemek için temin etmeniz gereken malzemeler kumaş, nakış, nakış ipi, kasnak, tığ ve ilik açıcı malzemeleridir.

Hobi ürünlerine zaman ayırmak rahatlamak ve yeni yetenekler keşfetme açısından oldukça faydalıdır. Tasarladığınız ürünlerde sona ulaştığınızda yaptığınız işin sizi mutlu ettiğini ve keyif aldığınızı fark ederek zamanınızı daha verimli kullanmak için yeni adımlar atmaya devam edeceksiniz. Daha başka neler yapabilirim diye düşünmeye başladığınızı duyar gibiyiz; el işleri, dikiş, nakış örgü örmek ve takı ürünlerinden yeni ürünler tasarlayarak yeteneklerinizi geliştirebilirsiniz!

Kasnak Çeşitleri

Günümüzde bir çok çeşit kasnak bulunmaktadır. Kasnak ürünlerini nereden alacağım diye düşünüyorsanız. İhtiyaçlarınız doğrultusunda size en uygun kasnak çeşitlerini online sipariş sitelerinden bulabilir, aradığınız ürünü hızlı ve güvenli bir şekilde temin edebilirsiniz.

Hangi Kasnak Nerede Kullanılır?

Daire şeklinde kasnak en fazla tercih edilenler arasındadır.

Kare şeklindeki kasnak modelleri dikiş makinesiyle kullanılır..

Oval kasnaklar etamin ve kanaviçe işlemesi için kullanılır.

Kasnaklar nakış ve sonrasında çerçeve olarak kullanılır.

Küçük desenli çalışmalar için mini kasnaklar kullanılır.

Kasnak Ürünlerini Kullanırken Nelere Dikkat Edilmesi Gerekir?

Kasnaklar iç içe geçmiş olarak satılır. Satın aldığınız kasnağın iç kısmını çıkararak iki parçaya ayırıyoruz. Daha sonrasında iki kasnağın arasına kumaşımızı koyarak üstte bulunan kasnağı bastırıp kumaşın ortada gerilmesini sağlıyoruz. Kumaşı biraz daha germek için yanındaki vidayı tornavida yardımı ile yavaşça sıkıyoruz. Ancak fazla sıkmayın gergin bir hale geldikten sonra kumaşın kenarlarından tutarak gerdirme işlemini tamamlayın.

Unutmayın kasnağınızdaki kumaşı ne kadar gergin tutarsanız el işi yapmanızda bir o kadar kolaylaşır.