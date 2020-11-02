AKUT, 18 ekibi ve 268 gönüllüsüyle 13 can kurtardı

Depremin ilk gününden itibaren çalışmalarını aralıksız sürdüren AKUT, şu ana kadar 9 kişinin ve 4 hayvanın canlı olarak; 10 kişinin de cansız bedenlerinin enkazlardan çıkarılmasına yardımcı oldu. AKUT’un, Ege Depremi’nde 18 farklı ekip ve 268 gönüllü 3 arama kurtarma köpeği ile görev yaptığı ifade edildi.

1999 Büyük Marmara Depremi’ndeki rolüyle ülke gündemine giren AKUT, arama kurtarma ekiplerinin çalışmalarını tamamlayıp deprem bölgesinden ayrıldığını duyurdu.

30 Ekim 2020 Cuma günü Saat 14:51’de gerçekleşen Ege Depremi’nde AKUT’un, 18 farklı ekip ve 268 gönüllü 3 arama kurtarma köpeği ile hizmet verdiği ve 9 kişinin ve 4 hayvanın canlı olarak, 10 kişinin de cansız bedenlerinin enkazlardan çıkarılmasına yardımcı olduğu belirtildi.

Ege Depremi’ne katılan AKUT ekipleri şöyledir: Alanya, Ankara, Bodrum, Bursa, Çanakkale, Denizli, Eskişehir, Fethiye, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Kaş-Kalkan, Kuşadası, Manisa, Marmaris, Rize, Trabzon ve Yarımada.

Yerin 16,54 kilometre derinliğinde ve en yakın yerleşim birimi olan İzmir-Seferihisar’a 17,26 km uzaklığında gerçekleşen, 46 adedinin büyüklüğü 4’ün üzerinde olmak üzere; toplam 1.855 artçı sarsıntı yaşatan depremde, 114 kişinin hayatını kaybettiği ve yaralanan 1.035 kişinin, 898’sinin taburcu edildiği, 137 kişinin tedavisinin devam ettiği bildirildi.

İzmir’de yürütülen arama ve kurtarma çalışmaları tamamlanmış olup; enkaz kaldırma çalışmalarına titizlikle devam edildiği kaydedildi.

AKUT Başkanı’ndan teşekkür

Bu süreçte, özellikle maddi ve manevi desteğini kendilerinden esirgemeyen İzmirlilere ve tüm Türkiye’ye şükranlarını sunan AKUT Başkanı Recep Şalcı; “Başta Türk Silahlı Kuvvetleri olmak üzere; İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne, İzmir Konak Belediyesi’ne, Karayolları İzmir Genel Müdürlüğü‘ne, Türk Hava Yolları‘na ve ortak operasyon gerçekleştirdiğimiz AFAD, JAK, İtfaiye, UMKE ve diğer STK arama kurtarma ekiplerine; Erikli Su, Yayla Gıda, Nestlé, Beril Medikal, Sun Tekstil, Red Bull, Salados, Kahve Aşkına Cafe, Legrand Inform, Kumrucu Şevki, GMS Hırdavat, Fellas Gıda, Big Food, Altın Kapı Döner, Tryoapple ve Nam A.Ş.’ye candan teşekkürlerimizi sunarız.” dedi

AKUT hakkında: 1996 yılında kurulan AKUT Arama Kurtarma Derneği, dağ ve diğer doğa kazalarında, doğal afetlerde, yetkisi ve imkânı dahilinde tüm koşullarda, zor durumlarda kalmış, yardıma ihtiyacı olan, yardım talep eden herkesin yardımına koşan, bunu yaparken eğitimli, disiplinli, standartları yüksek ekip ve ekipmanlar kullanan, toplumu bilgilendiren, eğiten, siyaset ile uğraşmayan, tamamen gönüllülük esasına dayalı çalışan bir sivil toplum kuruluşudur.

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