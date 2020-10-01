KADIKÖY’DE BAĞDAT CADDESİ YÜRÜYÜŞÜ YERİNE ARAÇLARLA CUMHURİYET KONVOYU

Kadıköy Belediyesi, Cumhuriyet’in kuruluşunun 97. yıl dönümünü klasik otomobiller eşliğinde gerçekleşecek araç konvoyu ile kutlayacak.

Kadıköy Belediyesi’nin Bağdat Caddesi’nde her yıl geleneksel olarak düzenlediği Cumhuriyet yürüyüşü, Koronavirüs salgınının oluşturduğu riskleri önleme kapsamında, Kadıköy’de araç konvoyu ile kutlanacak. İstanbul Valiliği’nin yayımladığı genelge uyarınca yürüyüşe izin verilmezken, Kadıköy Belediyesi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusunu cumhuriyet konvoyundan yükselecek “Daima Cumhuriyet” sloganıyla Bağdat Caddesi’ne taşıyacak. İstanbul Klasik Otomobilciler Derneği’nin (İKOD) bir döneme damgasını vurmuş nostaljik araçlarının oluşturacağı konvoya yurttaşlar da araçlarıyla katılabilecek. 11.30’da Kalamış’tan yola çıkacak konvoya Cumhuriyet Tırı’ndan yükselen marş ve şarkılar eşlik edecek. Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı evlerinin pencerelerinden, balkonlarından Cumhuriyet coşkusuna katılan Kadıköylüleri Cumhuriyet Tırı’ndan selamlayacak. Kalamıştan hareket edecek konvoy Suadiye’den Bağdat Caddesi’ne girecek ve Fenerbahçe Stadyumu’na gelerek güzergahını tamamlamış olacak.

CUMHURİYET TIRI BAĞDAT CADDESİ’NDE

Koronavirüs salgını kapsamında gerçekleştirilemeyecek yürüyüş yerine Cumhuriyet tırı her sene olduğu gibi yine aynı saat olan 19.00’da Suadiye ışıklardan hareket edecek. Bağdat Caddesi boyunca ilerleyecek tırdan “Daima Cumhuriyet” sloganıyla marşlar ve şarkılar yükselecek. Cumhuriyet sevdalıları evlerinin pencerelerinden, balkonlarından salladıkları Türk Bayrakları ile Cumhuriyet coşkusuna katılacak.

29 EKİM’E KADAR MEŞALE SÖNMEYECEK

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları bu yıl da Kadıköy İskele Meydanı’ndaki Atatürk Anıtı önündeki 29 Ekim meşalesi ile başladı. Meşaleyi Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı öğrencilerle birlikte yaktı. 26 Ekim Pazartesi yakılan meşale 29 Ekim’e kadar yanmaya devam edecek.

KADIKÖY’DE AÇIK HAVA SERGİSİ

28 ve 29 Ekim akşam saatlerinde, karikatürist Gürbüz Doğan Ekşioğlu’na ait 12 çizim Kadıköy’ün 21 mahallesinde 21 duvara yansıtılacak. Kadıköy’ün 21 mahallesinde önceden belirlenen noktalara yerleştirilen projeksiyonlar aracılığıyla, 29 Ekim’de Kadıköy açık hava sergisine dönüşecek.

KADIKÖY’DE 50 BİN BAYRAK DAĞITILDI

Kadıköy Belediyesi’nin 21 Ekim Çarşamba günü bayrak dağıtımıyla başladığı Cumhuriyet kutlamalarında Kadıköy’ün 21 mahallesine, marşlar eşliğinde 50 bin adet bayrak dağıtıldı. Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı’nın da katıldığı bayrak dağıtımında esnaf ve vatandaşlara Türk Bayrakları verildi.