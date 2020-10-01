İstanbul’da bin 110 litre sahte içki ele geçirildi

Şişli’de 2 Ekim günü depo olarak kullanılan bir yerde bandrolsüz içki satıldığı, tezgah altında tiner şişelerine benzer şişelerde içki olduğu, bir dükkanda saklandığı yönündeki ihbar üzerine polis ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Depoda yapılan aramada bin 243 şişe toplamda bin 110 litre alkollü bandrolsüz sahte olabileceği belirlenen içki ele geçirildi. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli H.Ö., ‘kaçakçılık’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
|Sıra
|Takım
|Eleme veya küme düşme
|1
|Alanyaspor
|6
|5
|1
|0
|15
|2
|+13
|16
|2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu
|2
|Fenerbahçe
|6
|4
|2
|0
|10
|5
|+5
|14
|2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
|3
|Galatasaray
|6
|3
|1
|2
|8
|5
|+3
|10
|2021-22 Avrupa Konferans Ligi üçüncü eleme turu
|4
|Fatih Karagümrük
|6
|2
|2
|2
|9
|7
|+2
|8
|2021-22 Avrupa Konferans Ligi ikinci eleme turu
|5
|Çaykur Rizespor
|6
|2
|2
|2
|9
|8
|+1
|8
|6
|Kasımpaşa
|6
|2
|2
|2
|4
|3
|+1
|8
|7
|Antalyaspor
|6
|2
|2
|2
|6
|8
|-2
|8
|8
|Yeni Malatyaspor
|6
|2
|2
|2
|6
|9
|-3
|8
|9
|Göztepe
|6
|1
|4
|1
|10
|7
|+3
|7
|10
|BB Erzurumspor
|5
|2
|1
|2
|7
|6
|+1
|7
|11
|Başakşehir
|6
|2
|1
|3
|7
|7
|0
|7
|12
|Beşiktaş
|5
|2
|1
|2
|8
|9
|-1
|7
|13
|Gaziantep
|6
|1
|4
|1
|8
|9
|-1
|7
|14
|Sivasspor
|5
|2
|1
|2
|5
|6
|-1
|7
|15
|Hatayspor
|4
|2
|1
|1
|3
|6
|-3
|7
|16
|Konyaspor
|5
|1
|3
|1
|5
|3
|+2
|6
|17
|Kayserispor
|5
|2
|0
|3
|4
|8
|-4
|6
|18
|Trabzonspor
|6
|1
|2
|3
|6
|10
|-4
|5
|2021-22 1.Lig
|19
|Denizlispor
|6
|1
|2
|3
|5
|10
|-5
|5
|20
|Gençlerbirliği
|5
|1
|1
|3
|3
|6
|-3
|4
|21
|MKE Ankaragücü
|4
|0
|1
|3
|4
|8
|-4
|1
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