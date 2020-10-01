Bahariye Sanat Galerisi’nde “Büyük Cumhuriyet Sergisi

Her yıl olduğu gibi bu yılda gururla düzenlen “Büyük Cumhuriyet “ Sergisi sanatçılarında yoğun katılımıyla; 29 Ekimde başlayıp 10 Kasımda sona erecektir.

Sergide Ahmet Uzuner, Ayda Tavil, Aylin Ataç, Aysel Kul , Aysel Tüfekçioğlu , Benan Çokokumuş, Bilge Heper , Çağla Cömert , Dinçer Özçelik , Erhan Mızrak ,Esra Gül köseaydın, Fatma Erhan , Gülcan Başar, Gülseren Dalbudak, Hatice Keten, İpekchi , Meral Sümer Oğuzülgen, Neşe Gümüşcüoğlu, Nurcan Perdahçı , Nur Ulubil , Perihan Ata , Perihan Sadıkoğlu , Selda Çapraz , Şadan Bezeyiş , Ümit Gezgin , Ümit Z.Bayındır Gezgin, Ünsal Toker , Yasemin Topçuoğlu , Zeynep Nuray Atasagun, gibi önemli sanatçıların özgün eserleri yer alacak.