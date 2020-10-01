Bahariye Sanat Galerisi’nde “Büyük Cumhuriyet Sergisi

Her yıl olduğu gibi bu yılda gururla düzenlen “Büyük Cumhuriyet “ Sergisi sanatçılarında yoğun katılımıyla; 29 Ekimde başlayıp 10 Kasımda sona erecektir.
Sergide Ahmet Uzuner, Ayda Tavil, Aylin Ataç, Aysel Kul , Aysel Tüfekçioğlu , Benan Çokokumuş, Bilge Heper , Çağla Cömert , Dinçer Özçelik , Erhan Mızrak ,Esra Gül köseaydın, Fatma Erhan , Gülcan Başar, Gülseren Dalbudak, Hatice Keten, İpekchi , Meral Sümer Oğuzülgen, Neşe Gümüşcüoğlu, Nurcan Perdahçı , Nur Ulubil , Perihan Ata , Perihan Sadıkoğlu , Selda Çapraz , Şadan Bezeyiş , Ümit Gezgin , Ümit Z.Bayındır Gezgin, Ünsal Toker , Yasemin Topçuoğlu , Zeynep Nuray Atasagun, gibi önemli sanatçıların özgün eserleri yer alacak.
|Sıra
|Takım
|Eleme veya küme düşme
|1
|Alanyaspor
|6
|5
|1
|0
|15
|2
|+13
|16
|2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu
|2
|Fenerbahçe
|6
|4
|2
|0
|10
|5
|+5
|14
|2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
|3
|Galatasaray
|6
|3
|1
|2
|8
|5
|+3
|10
|2021-22 Avrupa Konferans Ligi üçüncü eleme turu
|4
|Fatih Karagümrük
|6
|2
|2
|2
|9
|7
|+2
|8
|2021-22 Avrupa Konferans Ligi ikinci eleme turu
|5
|Çaykur Rizespor
|6
|2
|2
|2
|9
|8
|+1
|8
|6
|Kasımpaşa
|6
|2
|2
|2
|4
|3
|+1
|8
|7
|Antalyaspor
|6
|2
|2
|2
|6
|8
|-2
|8
|8
|Yeni Malatyaspor
|6
|2
|2
|2
|6
|9
|-3
|8
|9
|Göztepe
|6
|1
|4
|1
|10
|7
|+3
|7
|10
|BB Erzurumspor
|5
|2
|1
|2
|7
|6
|+1
|7
|11
|Başakşehir
|6
|2
|1
|3
|7
|7
|0
|7
|12
|Beşiktaş
|5
|2
|1
|2
|8
|9
|-1
|7
|13
|Gaziantep
|6
|1
|4
|1
|8
|9
|-1
|7
|14
|Sivasspor
|5
|2
|1
|2
|5
|6
|-1
|7
|15
|Hatayspor
|4
|2
|1
|1
|3
|6
|-3
|7
|16
|Konyaspor
|5
|1
|3
|1
|5
|3
|+2
|6
|17
|Kayserispor
|5
|2
|0
|3
|4
|8
|-4
|6
|18
|Trabzonspor
|6
|1
|2
|3
|6
|10
|-4
|5
|2021-22 1.Lig
|19
|Denizlispor
|6
|1
|2
|3
|5
|10
|-5
|5
|20
|Gençlerbirliği
|5
|1
|1
|3
|3
|6
|-3
|4
|21
|MKE Ankaragücü
|4
|0
|1
|3
|4
|8
|-4
|1
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