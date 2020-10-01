CRR’de Cumhuriyet Bayramı’na Özel Konser

Cemal Reşit Rey Konser Salonu(CRR)’nda Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 97. Yılı Cumhuriyet’in müzikte getirdiği yeniliklere yakışır bir konserle kutlanacak.

29 Ekim Perşembe günü, Cumhuriyet Bayramı Özel Konseri’nde; şef Orhun Orhon yönetimindeki Gedik Flarmoni Orkestrası, başarılı genç besteciler Mahir Cetiz ve Cem Oslu’nun yeni bestelerinin dünya prömiyerleri ile Cumhuriyet’in ilk dönem bestecilerinden, ulusak müzik akımının önemli temsilcilerinden Ulvi Cemal Erkin’in “Sinfonietta” adlı yaylı orkestra eserini seslendirilecek.

Geçmişle bugün arasında müzik köprüsünün kurulacağı konserde “Anadolu Nefesli Beşlisi” de solist olarak yer alıyor.

Besteci Mahir Cetiz dünya prömiyeri yapılacak olan yaylı çalgılar için yazılmış “Aydınlığın Çağrısı” adlı eserini “Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşunun 97’nci yıl dönümünden 1923’teki kuruluş zamanına uzanmaya çalışıyorum” diyerek tanımlıyor.

Konserde üflemeli beşli, yaylı çalgılar orkestrası ve vurmalı çalgılar için yazdığı “Yolculuk” adlı eserinin dünya prömiyeri yapılacak olan besteci Cem Oslu ise; eserini, savaş zamanında geçen, müziğin ve sevginin hayat zorlaştıkça artan değerini konu alan bir hikâyenin üzerine oluşturuyor.

Saat 18.00 ve 20.00 ‘de pandemi koşullarına uygun olarak gerçekleştirilecek konserde müzikseverler 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusunu bu anlamlı konserle yaşayacaklar.

Program

Orhun Orhon şef

Program:

Mahir Cetiz ”Aydınlığın Çağrısı” Yaylı Çalgılar için, Gedik Sanat Özel Siparişi (Dünya Prömiyeri)

Cem Oslu “Yolculuk” Nefesli beşli, yaylı orkestrası ve perküsyon için, Anadolu

Nefesli Beşlisi’ne ithafen Gedik Sanat Özel Siparişi (Dünya Prömiyeri)

Ulvi Cemal Erkin (1906-1972) “Sinfonietta“ Yaylı Çalgılar için