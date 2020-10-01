Su Tasarrufu Konusunda Üsküdar Belediyesi’nden Harika Bir Hamle

İstanbul’da azalan su seviyesine dikkat çekmek ve su tasarrufu sağlanması amacıyla özel üretilen ve yaklaşık yüzde 40 su tasarrufu yapacak aparatları binlerce ev ve iş yerine Üsküdar Belediyesi dağıtacağı yirmi günlük çalışmayı başlattı.

Üsküdar Belediyesi İstanbul’da azalan su seviyesine dikkat çekmek ve su tasarrufu sağlanması amacıyla özel üretilen ve yaklaşık yüzde 40 su tasarrufu yapacak aparatları binlerce ev ve iş yerine dağıtacağı yirmi günlük çalışmayı başlattı. Belediye ekiplerinin dağıtımını gerçekleştirdiği çalışma havadan görüntülendi.

Yapılan çalışma ilçe halkı tarafından ilgiyle karşılandı. Vatandaşa verilen paket içerisinde ise su aparatı, maske ve dezenfektan yer alıyor. Bulgurlu Mahallesi’nde başlatılarak yürütülen çalışma kapsamında 20 gün boyunca toplamda 214 bini aşkın ev ve işyerine tasarruflu su aparatları hediye edilecek.

Yürütülen çalışma hakkında bilgi veren Üsküdar Belediyesi Çevre ve Temizlik İşleri Müdürü Mustafa Aktaş, “Kuraklığa doğru giden bir İstanbul ile yüz yüze kalmak üzereyiz. Biz de bunun önüne geçmek amacıyla Üsküdar Belediye başkanımızın talimatıyla, evlere ve iş yerlerine yaklaşık yüzde 40 su tasarrufu yapacak bu aparatlardan vereceğiz. Bunun yanı sıra dezenfektan, maske hediye edeceğiz. Bu şekilde hem pandemi sürecinde temizlik ve titizliği ön plana çıkartıp hem de suyu nasıl verimli kullanırız diyerek bu çalışmayı gerçekleştiriyoruz. Üsküdar’da 214 binden fazla hane ve 25 bin esnafımız var. Bu vatandaşlarımıza yaklaşık 20 günlük bir programla tamamına ulaşacağız” diye konuştu.

Üsküdar Belediyesi tarafından gönderilen hediyeleri alan işletme sahibi Sabuha Altundağ, “İstanbul halkı olarak barajların yetersiz durumda olduğunun farkındayız. Bu konu üzerine Üsküdar Belediyesi tarafından yapılan bu çalışma farkındalık oluşturma açısından da güzel olmuş” dedi.