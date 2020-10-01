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Ahmet Şimşek Koleji
Kadıköy Gazetesi » Gezi-Alışveriş, Kadın » Topuk Ayakkabı Modelleri 2020
Topuk Ayakkabı Modelleri 2020


Günlük hayatta ve özel davetlerde tercih edilen topuk ayakkabı modelleri 2020 yılının da en gözde ayakkabıları arasında yer alıyor. Stiletto, kalın topuk, dolgu, ya da platform topuk modellerinden beğendiklerinizi alabilirsiniz. Günlük kullanımda daha çok alçak topuk ayakkabılar tercih edilirken özel gün ve düğünlerde yüksek topuk modeller tercih ediliyor.

Sivri Topuk Ayakkabı Modelleri

Mini elbiselerin altına ya da eteklerin altına şık kombin yapmak için sivri topuk ayakkabı modelleri arasından seçim yapabilirsiniz. Ayakta oldukça zarif duran sivri topuk ayakkabı kullanım açısından biraz zorlu olabilir. İnce ve sivri topukla yürümek zorlu olacağından daha çok önemli günlerde tercih edilir. 

Topuk Ayakkabı Modelleri Fiyatları

Her zaman kadınların vazgeçilmez ayakkabılarından olan topuk ayakkabı modelleri oldukça uygun fiyatlarda satışa sunuluyor. Ayakkabı mağazalarının indirim günlerinde daha ucuz fiyatlı topuklu ayakkabılara sahip olabilirsiniz. Sizler de yapılan kampanyalar sayesinde beğendiğiniz ayakkabılara uygun fiyatlarda ulaşabilirsiniz. Birbirinden güzel ayakkabılar için https://www.berenberra.com/topuklu-ayakkabi  link adresine tıklayarak beğendiğiniz modeller arasından satın alabilirsiniz. 

📆 27 Ekim 2020 Salı 06:57   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Alanyaspor 6 5 1 0 15 2 +13 16 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu
2 Fenerbahçe 6 4 2 0 10 5 +5 14 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Galatasaray 6 3 1 2 8 5 +3 10 2021-22 Avrupa Konferans Ligi üçüncü eleme turu
4 Fatih Karagümrük 6 2 2 2 9 7 +2 8 2021-22 Avrupa Konferans Ligi ikinci eleme turu
5 Çaykur Rizespor 6 2 2 2 9 8 +1 8
6 Kasımpaşa 6 2 2 2 4 3 +1 8
7 Antalyaspor 6 2 2 2 6 8 -2 8
8 Yeni Malatyaspor 6 2 2 2 6 9 -3 8
9 Göztepe 6 1 4 1 10 7 +3 7
10 BB Erzurumspor 5 2 1 2 7 6 +1 7
11 Başakşehir 6 2 1 3 7 7 0 7
12 Beşiktaş 5 2 1 2 8 9 -1 7
13 Gaziantep 6 1 4 1 8 9 -1 7
14 Sivasspor 5 2 1 2 5 6 -1 7
15 Hatayspor 4 2 1 1 3 6 -3 7
16 Konyaspor 5 1 3 1 5 3 +2 6
17 Kayserispor 5 2 0 3 4 8 -4 6
18 Trabzonspor 6 1 2 3 6 10 -4 5 2021-22 1.Lig
19 Denizlispor 6 1 2 3 5 10 -5 5
20 Gençlerbirliği 5 1 1 3 3 6 -3 4
21 MKE Ankaragücü 4 0 1 3 4 8 -4 1

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