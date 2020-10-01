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Tüm Bebeklerin Sevmiş Olduğu Bebek Çıngırakları


Doğumdan itibaren bebeklerin sıklıkla kullanmış olduğu aynı zamanda  çocuklarını oyalanmak amacıyla annelerinde tercih  ettiği bebek çıngırakları,  farklı modellerde ve farklı renklerde piyasada oldukça  satılmakta olan ürünlerdir.  Bu ürünler arasında hayvan karakterleri, yumuşak dokulu meyve  çeşitleri ve  zilleri ya da içerisinde bulunan bilyeleri sayesinde ses çıkaran çıngıraklı modeller bulunmaktadır.  Piyasada yaşanan rekabet dolayısıyla üretici firmalar birçok çeşit ile bebek çıngırakları modellerini anneleri ile buluşturmaktadır. 

Bebek Çıngırakları Kullanma Alırken Dikkat Edilecek Hususlar

Bebek çıngırakları standart bir büyüklükte bebeklerin unutamayacağı, aynı zamanda da kendilerine zarar veremeyecek de bir şekilde tasarlanmış olan özel ürünler olduğundan dolayı anneler tarafından sıklıkla tercih edilen  oyuncaklardan biridir.  Bu tür ürünler uzun seneler boyunca herhangi bir zarar görmeden kullanılabilir.  Aynı zamanda bazı modelleri yıkanabilir ya da parçaları değiştirilebilir şekildedir.  Hangisinin kullanılacağı tamamı ile annenin ve çocuğunun ihtiyacına bağlı şekilde belirlenmelidir. 

Diş çıkaran çocuklar için genellikle bu tür çıngıraklar çok işe yarar ürünler olmaktadır.  Tüm bebek çıngırakları ürünlerine ayrıca portatif mama sandalyesi ürünlerine ulaşabilmek için Bebemango  internet adresini tıklayabilirsiniz.

📆 27 Ekim 2020 Salı 08:29   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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2 Fenerbahçe 6 4 2 0 10 5 +5 14 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Galatasaray 6 3 1 2 8 5 +3 10 2021-22 Avrupa Konferans Ligi üçüncü eleme turu
4 Fatih Karagümrük 6 2 2 2 9 7 +2 8 2021-22 Avrupa Konferans Ligi ikinci eleme turu
5 Çaykur Rizespor 6 2 2 2 9 8 +1 8
6 Kasımpaşa 6 2 2 2 4 3 +1 8
7 Antalyaspor 6 2 2 2 6 8 -2 8
8 Yeni Malatyaspor 6 2 2 2 6 9 -3 8
9 Göztepe 6 1 4 1 10 7 +3 7
10 BB Erzurumspor 5 2 1 2 7 6 +1 7
11 Başakşehir 6 2 1 3 7 7 0 7
12 Beşiktaş 5 2 1 2 8 9 -1 7
13 Gaziantep 6 1 4 1 8 9 -1 7
14 Sivasspor 5 2 1 2 5 6 -1 7
15 Hatayspor 4 2 1 1 3 6 -3 7
16 Konyaspor 5 1 3 1 5 3 +2 6
17 Kayserispor 5 2 0 3 4 8 -4 6
18 Trabzonspor 6 1 2 3 6 10 -4 5 2021-22 1.Lig
19 Denizlispor 6 1 2 3 5 10 -5 5
20 Gençlerbirliği 5 1 1 3 3 6 -3 4
21 MKE Ankaragücü 4 0 1 3 4 8 -4 1

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