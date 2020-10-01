SUSARIZ

Gün savrulur düşlerimizin kırıklarına

Anılar toplarız hüznün bakışlarından

En çok şiiri ayrılıklara yazarız da

Cellat Satırlar işleriz ömrümüze

Her yağmur avuçlarımızı yakar

Her fırtına şehri kavurur ayrılırken

Gün gülüşünden uzağa düşer

Her kaldırım kenarına ayak seslerin yazılır

Her gece bir ihtilal kurulur sokaklarına

Eskimeye başlayan saçak altları

Ateşli kavgaları gizler içinde

Mevsimler eskir

Büyüsü bozulur bakışlarından süzülen güneşin

Karanlık bir buhran çöker gecenin yüreğine

Ne açtığın sevda ölür

Ne de sevdanın açtığı yara

Her sokak gülüşünden sorulur

Her gülüş şehrime bıraktığı talandan

Susarız eylüllerden

Kasımlardan

Yazlardan

Baharlardan kalan ne varsa

Susarız….

Süheyla Güney Avcı