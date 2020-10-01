Kadıköy’lülere ambulanstan maske, sosyal mesafe, hijyen kuralları ambulanstan anons edildi

Kadıköy’de koronavirüs’e farkındalık oluşturmak için maske, sosyal mesafe, hijyen kuralları ambulanstan anons edildi.

Kadıköy Belediyesi koronavirüs’ün yayılımını önlemek için Kadıköy’ün sokaklarında dolaşan araçlarından düzenli olarak maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına dikkat çeken anonslar yapıyor.

Koronavirüs’le mücadele çalışmaları kapsamında yapılan bu farkındalık çalışmasına Kadıköy Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü’nün sağlık ekipleri de acil durum çağrısını gözeterek ambulansla katıldı. Hastalığa dikkat çekmek, farkındalık oluşturmak için ambulanstan: “Sayın Kadıköylüler, salgınla mücadele kapsamında sağlığımızı korumak için; maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymaya özen gösterelim” anonsu yapıldı.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı; “Korona virüsün yayılmasını engellemek ve farkındalık yaratmak için ambulansımızla anons yapıyoruz. Eğer maske takmazsak, mesafemizi korumazsak ve hijyen kurallarına uymazsak hasta olacağımızın işaretini burada ambulansımızla veriyoruz.

Kadıköy’de ambulansımız dolaşmaya devam edecek. Çünkü biz değişik araçlarla; otobüsle, minibüsle, zabıta araçlarımızla normal megafonlardan maskemizi takmamızı, sosyal mesafemizi korumamızı sürekli olarak vatandaşlarımıza hatırlatıyoruz.” dedi.