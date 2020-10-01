Konforlu Konaklama İmkanı

Tatil denildiği zaman akla gelen ilk unsurlardan birisi tabii ki konforlu bir tatil olacaktır. Çeşit çeşit suitler ile bu tatili konforlu bir hale getirmek ise tamamen sizlerin elinde yer alıyor. Kapadokyaotelleri arasında başarısına herkese kanıtlayarak birçok ödülünde ev sahipliğini yapan Kapadokya Hill Hotel &Spa 12+ sizler için birçok konforlu oda imkanı sunuyor. Her bütçeye uygun rahat bir oda bulmak mümkün.

Otelimiz kapsamında sizlere deluxeloft oda, premiersuit, premiumsuit, kral suit, kral businesssuit, aile süiti, mağara temalı suit, Hürrem sultan suit ve harem suit gibi konforlu oda imkanları sunuluyor. Konfor seviyesi arttıkça tabii ki fiyat artışı da bulunuyor. Bütçesine uygun seçim yapmak isteyen müşterilerimizin önceden rezervasyon yapması meydana gelebilecek karışıklıkları ve oda bulunmaması gibi durumları engelleyecektir. Dileyen müşteriler telefon numarası aracılığı ile de rezervasyon işlemlerini gerçekleştirebilir. Rezervasyon ile ödeme kapsamında iki çeşit ödeme sunulur. Bunlar peşin ödeme ve ön ödeme şeklindedir. Kişiler istedikleri ödeme imkanından yararlanabilir.

BaşarılıBirAileOteli

Otelimiz tamamen tüm prosedürleri uyan başarılı bir aile otelidir. Sadece Kapadokyabalayı gibi programlar için değil aynı zamanda aile konaklamaları tarafından da sık sık tercih edilmektedir. Fakat önceden belirtmemiz de fayda var ki otelimiz bünyesinde 12 yaşından küçük çocukların konaklama yapması yasaktır.

Genel olarak otel bünyesinde çocuklar için programlama gerçekleşir ancak tabii ki gerçekleşen tüm etkinlikler kapsamında denetim çocukların ebeveynleri üzerinde olmaktadır. Konaklama yapan ebeveynlerin bu durumları bilmesi gerekir.

Aile Oteli olarak da başarılı bir hizmet sunan otelimizin mutfağı oldukça gelişmiştir. Üstelik müşterilerimizi sadece yemekleri ile değil sahip olduğu manzarası ile de oldukça mest ediyor. Göre manzarasının eşliğinde eşsiz bir yemek deneyimi yaşamak isteyen kişiler için ideal olarak hazırlanan bu ortam üzerinde yerel yemekler ağırlıklı olup eşliğinde Kapadokya’nın özel şarabı verilmektedir. Sunulan mutfak ve restoran hizmetimiz öğle ve akşam yemekleri için açık olmakta olup kahvaltı ise konaklamanın içerisinde yer alır. Bu doğrultuda Restoranda sizlere serpme ve açık büfe kahvaltı seçenekleri sunulacaktır. Restoran menümüzde ise çorbalar, soğuk başlangıçlar, sıcak başlangıçlar, zeytinyağlı yemekler, salatalar, tavalar, ana yemekler, yöresel lezzetler, makarnalar, balıklar, ara sıcaklar ve tatlılar sunulmaktadır. İçecekler kategorisinde ise yemeklere eşlik olarak alkolsüz içecekler ve şarap menüleri gibi içecek seçenekleri bulunur.

Menü üzerinde yer alan tüm içecekler ve yemekler kendi sınıflarında fiyatlandırılmıştır. Sadece kahvaltı konaklama içerisinde yer alıp ücretsizdir. Dileyen müşteriler öğle ve akşam yemekleri için set menü içeriklerinden yararlanabilir. Kapadokyaotelfiyatları arasında yukarıda da belirtildiği gibi yemek veya tatil programları gibi içeriklerden dolayı değişiklik görülmektedir. Fiyat konusunda detaylı bilgi için internet sitemizi ziyaret edebilir ya da bizlerle iletişime geçerek bütçenize uygun tatil imkanlarına göz gezdirebilirsiniz