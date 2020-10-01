İBB, 6 BİN YENİ TAKSİ YÖNETİM MODELİNİ TANITTI

İBB, UKOME onayının ardından plaka kiralama yöntemiyle taksi işletmeciliği yapacak. Taksilerdeki hizmet kalitesini ve şoförlerin yasal haklarını geliştirecek yeni sistemle, vatandaşlara daha güvenli ve daha hızlı ulaşım imkanı sağlanacak. İBB Genel Sekreter Yardımcısı Orhan Demir, “Bu 6 bin taksi kamunun elinde olacak ve bu diğer taksilerin kalitesini de yükseltecek” dedi.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Daire Başkanlığı, İBB Çırpıcı Sosyal Tesisleri’nde düzenlediği toplantıyla, UKOME’de görüşülen 6 bin yeni taksi teklifi ile yeni taksi yönetim sisteminin detaylarını, kamuoyuna tanıttı.



Toplantıya İBB Ulaşımdan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Orhan Demir, İBB Ulaşım Daire Başkanı Utku Cihan, İBB Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürü Barış Yıldırım, İBB Meclisi İyi Parti Sözcüsü Suat Sarı ve esnaf odası temsilcileri, taksiciler ve basın mensupları yer aldı.



İBB Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’nden Elçin Lale Toktay’ın yaptığı sunumda, taksilerin mevcut sorunları aktarılarak, dünya şehirlerindeki kaliteli taksi yönetim sistemlerinden örnekler sunuldu ve İBB’nin yeni taksi yönetim modeli anlatıldı.



UKOME’nin onaylanması durumunda uygulamaya konulacak yeni sistemde, sistemin sahibi olan İBB, ihaleyle bir iştirakini yetkilendirecek. Plaka kiralama yöntemiyle çalışacak 6 bin yeni taksi ile hizmet kalitesinin artırılacağı bir model oluşturulacak.



Ücret ödemesinde; İstanbulkart, kredi kartı, online ödeme ve QR seçeneklerinin tamamı olacak. Ulaşım akademisi ile taksi şoförlüğü standartlarını belirlenecek ve kapsamlı bir sınav süreci yapılacak.



Kurumsallık avantajları ile kalite ve performansın artması, araç bakım maliyetleri azalması, şoför haklarının, güvenlik ve hijyen şartlarının iyileştirilmesi hedefleniyor.



ORHAN DEMİR: “YENİ SİSTEMLE HİZMET KALİTESİ ARTACAK”



Orhan Demir, “Bu 6 bin taksi kesinlikle kamunun elinde olacak ve bu diğer taksilerin kalitesini de yükseltecek. Dünyadaki örneklerde bu böyle olmuş. Bizde de eninde sonunda olacak. İTaksi mobil uygulamamız da hazır, deneme sürecinin adından çok yakında hizmete sunacağız” dedi.



Korsan taksi konusunda ilgili bütün deneklere ve Emniyete yazı yazdıklarını ve bu sorunu hep birlikte çözmeyi planladıklarını belirten Demir, “Bugüne kadar bütün toplu taşıma sistemleri birbiriyle yarıştırılmış ve üzerinden rant elde edilmiş. Oysa bütün toplu ulaşım araçları birbirini besleyen bir sistemin parçasıdır. Ulaşıma bütüncül bakarak birikmiş çok sayıda sorunu tek tek çözeceğiz. Toplantımızı boykot edenler, keşke buraya gelip ne istediklerini açıkça söyleselerdi” diye konuştu.



SUAT SARI: “ŞİKAYETLER AZALACAK, TAKSİLER DAHA İYİ PARA KAZANACAK”



İBB Meclisi İyi Parti Sözcüsü ve Ulaşım Komisyonu Üyesi Suat Sarı da İstanbul’da ve Türkiye’de bir korsan taksi sorunu olduğuna dikkat çekerek, şöyle devam etti: “Ancak İstanbullular ve turistler mevcut taksi sisteminden şikayetçi. İBB, bir risk alarak uluslararası çapta büyük bir çalışma yaptı ve sistemi iyileştirmek için önemli bir adım attı. İBB, bu kalitenin nasıl yükseltileceğini bu 6 bin araçla ispat edeceğim diyor. Bunu yarken de mevcut taksici odalarının ve derneklerinin kalitesini de yükseltecek. Uygulamaya konulacak aplikasyon da boşa gidip gelmeleri ve kent içinde boş gezen taksileri ortadan kaldıracak. Taksiciler, daha iyi para kazanacak.”



Toplantıda söz alan taksici odası temsilcileri ve taksici esnafı ise, maliyetlerin yüksekliği, uzun çalışma saatleri ve korsan taksi gibi sıkıntılara değinerek, sorunlarını çözecek yeni bir sisteme destek vereceklerini dile getirdiler.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 24 Eylül’deki UKOME toplantısında, İstanbul Teknik Üniversitesi Ulaştırma ve Ulaşım Araçları Uygulama-Araştırma Merkezinin “İstanbul Taksi Sisteminin İncelenmesi ve Gelecek İçin Stratejik Yaklaşımlar Hakkında Teknik Raporu” doğrultusunda hazırladığı teklifi sunmuştu.



Mevcut 17 bin 395 taksiye ilk etapta 6 bin yeni taksi ilave edilerek toplam taksi sayısının 23 bin 395’e çıkarılmasını hedefleyen “Taksi Taşımacılığının Düzenlenmesi” konulu teklif, UKOME’de görüşülerek, alt komisyon tarafından değerlendirildikten sonra tekrar gündeme getirilmesine karar verilmişti.