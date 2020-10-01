Kadıköy’de sağanak yağmur sonrası motosikletli kuryeler mahsur kaldı

Kadıköy’de motosikletli 2 kurye sağanak yağış sebebiyle göle dönen yolda motosikletleriyle birlikte mahsur kaldı. Mahsur kalan kuryeler trafikte ilerleyen sürücüleri uyararak yardım bekledi. O anlar cep telefonu kameralarına kaydedildi.
İstanbul’da gün içinde görülen yağış sürücülere zor anlar yaşattı. Kadıköy Kozyatağı’nda öğlen saatlerinde bir yemek firmasına ait motosikletli kuryeler sipariş götürmek üzere seyir halinde iken aşırı yağmur sebebiyle göle dönen yolda mahsur kaldı. Motosikletlerinin üzerinde trafikte ilerlemeye çalışan sürücüleri uyaran kuryeler bir süre yardım bekledi. Kuryelerin mahsur kaldığı anlar cep telefonu kameralarına kaydedildi.
|Sıra
|Takım
|Eleme veya küme düşme
|1
|Fenerbahçe
|5
|3
|2
|0
|7
|4
|+3
|11
|2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu
|2
|Alanyaspor
|4
|3
|1
|0
|11
|1
|+10
|10
|2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
|3
|Fatih Karagümrük
|5
|2
|2
|1
|9
|5
|+4
|8
|2021-22 Avrupa Konferans Ligi üçüncü eleme turu
|4
|Antalyaspor
|5
|2
|2
|1
|5
|3
|+2
|8
|2021-22 Avrupa Konferans Ligi ikinci eleme turu
|5
|Galatasaray
|4
|2
|1
|1
|5
|2
|+3
|7
|6
|BB Erzurumspor
|4
|2
|1
|1
|6
|4
|+2
|7
|7
|Sivasspor
|4
|2
|1
|1
|5
|4
|+1
|7
|8
|Kasımpaşa
|5
|2
|1
|2
|4
|3
|+1
|7
|9
|Hatayspor
|4
|2
|1
|1
|3
|6
|-3
|7
|10
|Göztepe
|5
|1
|3
|1
|10
|7
|+3
|6
|11
|Konyaspor
|4
|1
|3
|0
|5
|2
|+3
|6
|12
|Kayserispor
|5
|2
|0
|3
|4
|8
|-4
|6
|13
|Çaykur Rizespor
|5
|1
|2
|2
|7
|8
|-1
|5
|14
|Trabzonspor
|5
|1
|2
|2
|5
|7
|-2
|5
|15
|Yeni Malatyaspor
|5
|1
|2
|2
|4
|8
|-4
|5
|16
|Gençlerbirliği
|3
|1
|1
|1
|1
|2
|-1
|4
|17
|Gaziantep
|5
|0
|4
|1
|7
|9
|-2
|4
|18
|Beşiktaş
|4
|1
|1
|2
|5
|7
|-2
|4
|2021-22 1.Lig
|19
|Başakşehir
|5
|1
|1
|3
|2
|6
|-4
|4
|20
|Denizlispor
|4
|0
|2
|2
|1
|6
|-5
|2
|21
|MKE Ankaragücü
|4
|0
|1
|3
|4
|8
|-4
|1
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