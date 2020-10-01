MENÜ ☰
Ahmet Şimşek Koleji
Kadıköy Gazetesi » Basında Kadıköy, Genel, Kozyatağı, Manşet, Sivil Toplum, Toplum » Kadıköy’de sağanak yağmur sonrası motosikletli kuryeler mahsur kaldı
Kadıköy’de sağanak yağmur sonrası motosikletli kuryeler mahsur kaldı


Kadıköy’de motosikletli 2 kurye sağanak yağış sebebiyle göle dönen yolda motosikletleriyle birlikte mahsur kaldı.

Kadıköy’de motosikletli 2 kurye sağanak yağış sebebiyle göle dönen yolda motosikletleriyle birlikte mahsur kaldı. Mahsur kalan kuryeler trafikte ilerleyen sürücüleri uyararak yardım bekledi. O anlar cep telefonu kameralarına kaydedildi.

İstanbul’da gün içinde görülen yağış sürücülere zor anlar yaşattı. Kadıköy Kozyatağı’nda öğlen saatlerinde bir yemek firmasına ait motosikletli kuryeler sipariş götürmek üzere seyir halinde iken aşırı yağmur sebebiyle göle dönen yolda mahsur kaldı. Motosikletlerinin üzerinde trafikte ilerlemeye çalışan sürücüleri uyaran kuryeler bir süre yardım bekledi. Kuryelerin mahsur kaldığı anlar cep telefonu kameralarına kaydedildi.

📆 18 Ekim 2020 Pazar 17:57   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

KADIKÖY'DE HAVA

İSTANBUL

BLOG

YAZARLAR

RÖPORTAJLAR

ANKET

Üzgünüm, şu anda etkin anket yok.

PUAN DURUMU - SÜPER LİG

Sıra Takım
  • g
  • t
  • d
 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Fenerbahçe 5 3 2 0 7 4 +3 11 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu
2 Alanyaspor 4 3 1 0 11 1 +10 10 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Fatih Karagümrük 5 2 2 1 9 5 +4 8 2021-22 Avrupa Konferans Ligi üçüncü eleme turu
4 Antalyaspor 5 2 2 1 5 3 +2 8 2021-22 Avrupa Konferans Ligi ikinci eleme turu
5 Galatasaray 4 2 1 1 5 2 +3 7
6 BB Erzurumspor 4 2 1 1 6 4 +2 7
7 Sivasspor 4 2 1 1 5 4 +1 7
8 Kasımpaşa 5 2 1 2 4 3 +1 7
9 Hatayspor 4 2 1 1 3 6 -3 7
10 Göztepe 5 1 3 1 10 7 +3 6
11 Konyaspor 4 1 3 0 5 2 +3 6
12 Kayserispor 5 2 0 3 4 8 -4 6
13 Çaykur Rizespor 5 1 2 2 7 8 -1 5
14 Trabzonspor 5 1 2 2 5 7 -2 5
15 Yeni Malatyaspor 5 1 2 2 4 8 -4 5
16 Gençlerbirliği 3 1 1 1 1 2 -1 4
17 Gaziantep 5 0 4 1 7 9 -2 4
18 Beşiktaş 4 1 1 2 5 7 -2 4 2021-22 1.Lig
19 Başakşehir 5 1 1 3 2 6 -4 4
20 Denizlispor 4 0 2 2 1 6 -5 2
21 MKE Ankaragücü 4 0 1 3 4 8 -4 1

BAĞLANTILAR