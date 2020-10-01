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Kombinlerinize Özel Pırlanta Takılar


Takılar ile zerafetiniz ve  şıklığınıza farklı bir boyut getirebilmek mümkündür. Takılar şık bir görüntü yakalayabilmenin vazgeçilmez ürünleri arasındadır. Farklı takı kombinleri ile birbirinden güzel ve şık şekilde bulunmak istediğiniz özel ortamlara katılabilmeniz mümkündür. Takılar ile ilgili yapılabilecek kombinler arasında ilk sırayı şu günlerde pırlantaların aldığını söyleyebiliriz. Pırlantalar ile bu şıklığı yakalayabilmek için ise doğru kombinleri gerçekleştirmeniz gerekmektedir. Özellikle kıyafet bulunduğunuz ortamdaki uyum takılarla yapılan kombinlerde oldukça önemlidir. Kişiye özel takıların tasarlandığını da söyleyebiliriz. Pırlanta kolye yüzük küpe gibi bütün ürünlerin kişiye özel tasarlanması sağlanabilir.

rlanta Takılarla Harika Şıklık

Pırlanta takıların uyumlu bir şekilde kullanımı harika bir görüntü yakalamanın ilk adımıdır. Özellikle tercih edilen zarif ve şık pırlanta küpe yüzük gibi ürünler ile muhteşem bir görüntü yakalayabilmek mümkündür. Tercih edeceğiniz kıyafetinizin oldukça sade olmasının ışıldamasını istiyor iseniz harika pırlanta kombinleri tercih edebilirsiniz. Kullanacağınız bileklik kolye bilezik gibi modeller ile muhteşem şıklığı yakalayabilmeniz için özel tasarım ürünleri de tercih edebilirsiniz. Pek çok ünlü firma pırlantalar ile ilgili olarak özel tasarımlar sağlamaktadır. Sadece size özel olan bu tasarımlar ile ışıldayacak zamanlar geçirmeniz Mümkün olacaktır.

rlanta Nasıl Seçilir

Pırlanta kolye, küpe, yüzük , bilezik, bileklik vb seçimi yaparken dikkat edilmesi gereken önemli noktalardan bir tanesi güvenilir yerlerden alışveriş yapmaktır. Pırlantaların satışı için özellikle tercih edilen sertifikalar bulunmaktadır. Satın aldığınız pırlantanın muhakkak bu sertifikaya sahip olmasına dikkat ediniz. Bunun dışında pırlantaların berraklığı, rengi fiyatlarına etiketler en önemli faktörlerdendir. Bu sebeple satın alacağınız pırlantaların bu özellikleri ile ilgili ayrıntılı bilgileri edinmelisiniz. Altın gümüş de satış sağlanırken gram ölçüsü kullanılır. Pırlantada ise buna karşılık olarak karat ölçüsünü kullandığını duymaktasınız. Fiyatlara etki eden üç önemli faktör karat, berraklık ve renk diyebiliriz. Tüm alanlar ile ilgili ayrıntılı bilgiler edildikten sonra muhteşem şıklıkta takılarınız ile  sizleri görenleri büyülemeniz mümkündür. Sizler de güzel bir şıklığın olmazsa olmaz parçasının takılar olmasını düşünüyorsanız muhakkak bu takılara pırlanta dokunuşlar gerçekleştirmelisiniz.

Galeri
📆 17 Ekim 2020 Cumartesi 22:52   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Alanyaspor 4 3 1 0 11 1 +10 10 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu
2 Fenerbahçe 4 2 2 0 4 2 +2 8 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Fatih Karagümrük 4 2 1 1 8 4 +4 7 2021-22 Avrupa Konferans Ligi üçüncü eleme turu
4 Galatasaray 4 2 1 1 5 2 +3 7 2021-22 Avrupa Konferans Ligi ikinci eleme turu
5 BB Erzurumspor 4 2 1 1 6 4 +2 7
6 Antalyaspor 4 2 1 1 4 2 +2 7
7 Sivasspor 4 2 1 1 5 4 +1 7
8 Hatayspor 4 2 1 1 3 6 -3 7
9 Göztepe 4 1 3 0 8 4 +4 6
10 Konyaspor 4 1 3 0 5 2 +3 6
11 Kasımpaşa 4 2 0 2 3 2 +1 6
12 Kayserispor 5 2 0 3 4 8 -4 6
13 Çaykur Rizespor 5 1 2 2 7 8 -1 5
14 Trabzonspor 5 1 2 2 5 7 -2 5
15 Yeni Malatyaspor 5 1 2 2 4 8 -4 5
16 Gençlerbirliği 3 1 1 1 1 2 -1 4
17 Beşiktaş 4 1 1 2 5 7 -2 4
18 Başakşehir 5 1 1 3 2 6 -4 4 2021-22 1.Lig
19 Gaziantep 4 0 3 1 6 8 -2 3
20 Denizlispor 4 0 2 2 1 6 -5 2
21 MKE Ankaragücü 4 0 1 3 4 8 -4 1

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