Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu Kadıköy’deki “Gazhane Enerji Müzesi ve Kültür Kompleksi”ni gezdiler

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Hasanpaşa’daki Gazhane Binaları’nın kültür ve iklim değişikliği iletişim merkezine dönüştürülmesi için yapılan restorasyon alanında incelemelerde bulundu.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’na Kadıköy ziyareti sırasında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu, İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı ve bürokratlar eşlik etti.

Gazhane’nin çok güzel bir kültür merkezi olacağını belirten Kılıçdaroğlu, “İstanbullular keyif alacak, Kadıköylüler keyif alacaklar. Umarım İstanbul’un her tarafında buna benzer kültür merkezleri oluşur. Zaten Başkan da kararlı; ‘Yapacağım’ diyor” ifadelerini kullandı. Kompleks içindeki tarihi bir binanın Padişah Abdülhamit döneminde yapıldığı bilgisini alan Kılıçdaroğlu, “Yani Abdülhamit’in mirasına sahip çıkıyoruz değil mi” karşılığını verdi.







CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul mesaisine sabah saatlerinde Yeniköy Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilen “Adım Adım İktidar Toplantısı” ile başladı. Kılıçdaroğlu, programının öğleden sonraki bölümünü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) sona yaklaşan projelerini incelemeye ayırdı. Kılıçdaroğlu’nun ilk durağı, İSKİ Baltalimanı Arıtma Tesisleri oldu. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İSKİ Genel Müdürü Raif Mermutlu’dan çalışmalarla ilgili bilgi alan Kılıçdaroğlu’na, CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, milletvekilleri Turan Aydoğan, Erdoğan Toprak ve Gülizar Emecan, Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç ile İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar eşlik etti.

KILÇDAROĞLU’NDAN SİLAHTARAĞA YORUMU: “İSTANBULLULAR KAZANDI”

Çalışmalarla ilgili Kılıçdaroğlu’na bilgi veren İmamoğlu, tesislerin beton bölümlerini sanatçılara çalışma alanı olarak tahsis edeceklerini aktardı. İmamoğlu, “Yolda Genel Başkanı’mızla konuştuk, bir karar aldık. Blok binaları sanat eserine dönüştürüleceğiz diye karar birliğine vardık” dedi. “Sanatçılar bu işi halleder” diyen Kılıçdaroğlu, karardan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. İnceleme sırasında, yüksek maliyeti nedeniyle ve çevreye vereceği zararlar hesaplanarak yapımından vazgeçilen Silahtarağa’daki tesisle ilgili konuşan İmamoğlu, “Silahtarağa’daki tesisten, gerek olmadığı için vazgeçtik. Haliç kıyısına yapılacak tesisten, Haliç’i kurtardık. Orada yapılması planlanan arıtma tesisinde, nasıl burada yapılan arıtma Boğaz’a veriliyorsa, oradaki suyun da Haliç’e verilmesi planlanıyordu. Tam da bu, Haliç’in cinayeti olacaktı. Hem 1 milyarı aşan maliyetten kurtulduk hem Haliç’i kurtardık hem de Silahtarağa’da, 100 dönüm üzerinde yeşil alan kazandık. Bir taşla 3 kuş vurduk” diye konuştu. Bu sözler üzerine araya giren Kılıçdaroğlu, İmamoğlu’na, “Üçünde de İstanbullular kazandı” karşılığını verdi.

POLAT’TAN DETAYLI BİLGİLENDİRME

Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve beraberlerindeki heyetin ikinci durağı, yapımına Mart 2014’te başlanan ve 1 yılda bitirileceği ilan edilen, ancak yıllardır tamamlanamayan Kadıköy Hasanpaşa’daki “Gazhane Enerji Müzesi ve Kültür Kompleksi” oldu. Kılıçdaroğlu’nun, yeni İBB yönetimince bitme noktasına getirilen Gazhane’deki inceleme gezisinde ilginç diyaloglar yaşandı. Kılıçdaroğlu ve beraberindeki heyeti bilgilendiren İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, “Büyük bir alana yayılan önceki yüzyılın endüstri mirası yapılarından bir tanesi. 1990’lı yıllarda, dünyada endüstri yapılarının korunması kapsamında, kültürel miras ilan edilerek korunması sağlandı. 1994 yılında buradaki tesislerin faaliyetleri bitince, dönemin duyarlı akademisyenleri ve kent koruyucuları, Kadıköy gönülleri ile beraber bu binaları atıl kalmaktan kurtararak bir tescilleme işlemine gidiyorlar. Nurettin Sözen’in başkanlığı döneminde kurtarılmış bir alan. O zaman tescillendiği için, yok olmaktan kurtuluyor. 2010 Avrupa Kültür Başkenti sürecinde aşama kaydetti. Geçtiğimiz dönem içinde restorasyon projesi başladı. Biz geldiğimizde alan, büyük oranda koruma projesi eksenindeydi. Biz, basit bir şekilde Hasanpaşa Gazhanesi’nin değerini ortaya çıkarmak istedik. Dünyada iklim krizi dünyanın geleceğini tehdit ediyor. Böyle bir alanı iklim değişikliği iletişim merkezi ve iklim müzesine dönüştürmek, bunun yanında kütüphane, tiyatro, yeme-içme, dinlenme mekanları gibi fonksiyonlarla şekillendirilmiş bir saha” ifadelerini kullandı.

“ÇOK GÜZEL BİR KÜLTÜR MERKEZİ OLACAK”

Polat’ın anlatımlarını dinleyen Kılıçdaroğlu, İmamoğlu’na dönerek, “Sayın Başkan, buraya gökdelen yaptırmayacaksın değil mi” şeklinde espri yaptı. Kılıçdaroğlu’nun esprisini gülerek karşılayan İmamoğlu da “Yok, yok Genel Başkan’ım. Aslında çocuk, genç odaklı kütüphanesi, kitapçısı, kafeteryası olacak. Çok güzel bir sahnesi var” yanıtını verdi. Yeniden sözü alan Kılıçdaroğlu da “Çok güzel bir kültür merkezi olacak. İstanbullular keyif alacak, Kadıköylüler keyif alacaklar. Umarım İstanbul’un her tarafında buna benzer kültür merkezleri oluşur. Zaten Başkan da kararlı; ‘Yapacağım’ diyor” karşılığını verdi.

GAZHANE’DE KANAL İSTANBUL SERGİSİ AÇILACAK

Bu diyalogların ardından Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve beraberlerindeki heyet, kısa bir süre sonra açılışı gerçekleştirilecek “Gazhane Enerji Müzesi ve Kültür Kompleksi” binalarında incelemelerde bulundu. Kompleks içindeki tarihi bir binanın Padişah Abdülhamit döneminde yapıldığı bilgisini alan Kılıçdaroğlu, “Yani Abdülhamit’in mirasına sahip çıkıyoruz değil mi” karşılığını verdi. Polat, sergisi salonunda yapılan inceleme sırasında, burada açılacak ilk serginin Kanal İstanbul ile ilgili olacağını söyledi. Polat, “Kanal İstanbul havzasının İstanbul’a yaşama kattığı büyük iklim desteği ve hasara uğrarsa yaşayacağı felaketi beraber anlatacak bir sergi hazırlanıyor şu an. 40’a yakın fotoğraf sanatçısı, Kanal İstanbul havzasını belgeledi 3 aydır. Coşkun Aral koordinasyonunu yapıyor. Bir taraftan Yarımburgaz mağaraları gibi İstanbul’un 400 bin yıllık hafızasını da belgeleyen çalışmalar, bir taraftan da havzadaki hem yaşam hem doğal çeşitlilik gibi bu süreci belgeleyen tüm ürünler olacak, hava görüntüleri ile beraber. Burada yapacağımız ilk sergide, İstanbul’un ekolojik değeri olan Kanal İstanbul havzasını su ve diğer değerleri ile beraber anlatacağız” dedi.

İMAMOĞLU: “ORANIN ANLARINI CANLI BİR RUHLA BURAYA TAŞIYACAĞIZ”

Çalışmanın içinde sesli bölümler de olacağını aktaran İmamoğlu da “Oranın anlarını, kuş seslerini canlı bir ruhla buraya taşıyacağız” bilgisini paylaştı. Kılıçdaroğlu’nun bu sözlere yanıtı ise, “Yani projenin neleri tahrip edip neleri yok edeceğini Kadıköylüler, İstanbullular görecekler. Çocuklar görecek, herkes görecek” oldu. Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu, inceleme gezisinin sonunda, Gazhane inşaatında çalışan personel ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

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