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İstanbul’da Sahte İçki Sebebiyle Ölenlerin Sayısı 7 Oldu


İstanbul’da sahte içki sebebiyle 7 kişi hayatını kaybederken, 10 kişinin çeşitli hastanelerde tedavi altında olduğu belirtildi. Sahte içki sebebiyle meydana gelen ölümlerle ilgili inceleme başlatan polis, toplam 6 kişiyi gözaltına aldı.

İstanbul’da sahte alkol sebebiyle toplam 7 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi. İstanbul’da sahte içki nedeniyle 7 kişi hayatını kaybederken, zehirlenen 10 kişi ise çeşitli hastanelerde tedavi al tına alındı. 

Olayla ilgili inceleme başlatan polis, Sevim Ş. isimli kadının sahte içki nedeniyle hayatını kaybetmesine ilişkin olarak Bahçelievler’de operasyon düzenledi. Bahçelievler’de sahte içki dağıtımı yaptığı öğrenilen Ercan P. , Salih Ö. ve İbrahim B. isimli şüpheliler gözaltına alındı. Zanlılar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


Kartal’da avukat Hakkı Oğuzhan Şahinoğlu’nun hayatını kaybetmesi ve 3 kişinin de zehirlenmesine ilişkin olarak yapılan incelemede ise Anıl Orkun İ. , Güngör G. ve Yavuz Ö. isimli şüpheli şahıslar gözaltına alındı. Zanlıların emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

📆 13 Ekim 2020 Salı 13:46   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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6 Antalyaspor 4 2 1 1 4 2 +2 7
7 Hatayspor 4 2 1 1 3 6 -3 7
8 Göztepe 4 1 3 0 8 4 +4 6
9 Kasımpaşa 4 2 0 2 3 2 +1 6
10 Kayserispor 4 2 0 2 3 5 -2 6
11 Konyaspor 3 1 2 0 4 1 +3 5
12 Trabzonspor 4 1 2 1 5 5 0 5
13 Sivasspor 3 1 1 1 2 3 -1 4
14 Gençlerbirliği 3 1 1 1 1 2 -1 4
15 Beşiktaş 4 1 1 2 5 7 -2 4
16 Yeni Malatyaspor 4 1 1 2 3 7 -4 4
17 Gaziantep 4 0 3 1 6 8 -2 3
18 Çaykur Rizespor 4 0 2 2 2 5 -3 2 2021-22 1.Lig
19 Denizlispor 4 0 2 2 1 6 -5 2
20 MKE Ankaragücü 3 0 1 2 1 3 -2 1
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