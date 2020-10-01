PLC Sistemleri Nedir? PLC Sistemleri Bakım Hizmetleri

Süreç, değişen dünya, kürselleşme, seri üretim, teknoloji, innovasyon gibi söylentiler ile başladı. Değişimin ayak sesleri, uzaktan bile duyuluyordu. Gerçekten de öyle oldu. Teknolojik gelişmeler ve elektrik akımı birbiriyle hibritlendi ve elektronik çığlıkları yükselmeye başladı. Elektronik söylentisi, sanayi sektöründe hemen karşılık buldu.

Yapılan akademik çalışmalarla elektronik temelli otomasyonlu makineler üretilmeye başlandı. Firma sahiplerinin bu alanda yatırımları hız kazandı. Yeni makineler, yeni sistemler, makineleri kullanabilecek personel ihtiyacı gibi sorunlar mevcuttu. Baş döndürücü bir süreçti. Neyse ki günümüzde artık oluşum oturdu. Elektronikteki gelişmenin en büyük katkılarından biri PLC sistemleri olmuştur.

PLC Sistemleri Nedir?

PLC, programlanabilen mantık denetimi anlamındadır. PLC sistemleri, elektronik devrelerle ile çalışan birden fazla otomasyonlu makinenin kontrollerini, işlemin yönetilmesini sağlayan büyük boyutlu cihazlardır. PLC sistemli makineler elektronik sistem ile çalışır ve otomasyonludur. Fonksiyonel cihazlardır. Ağır sanayide hizmet veren hemen hemen her işletmede yer alır.

Makineler arası ilişki ve dengeyi elektromanyetik dalgalar sonucu oluşan sinyaller aracılığıyla sağlar. Günümüzde ürün ve hizmetlerin insan gücü ile karşılanması neredeyse imkânsızdır. PLC sistemleri, insan gücü yerine sadece bir nitelikli operatörün yönlendirmesiyle binlerce, on binlerce işi tek başına gerçekleştirir. Bu nedenle bazen firmalarda işletmemizin beyni olarak nitelendirildiğini duyarsınız.

PLC Sistemleri Bakım Hizmetleri

PLC sistemi, faydalı ve bulunmaz bir nimet. Ama unuttuğunuz bir husus var. Sonuçta bu sistem de insan ürünü. Zaman içinde kullanıma bağlı olarak yıpranma ve aşınma olması normaldir. PLC sistemleri bakım hizmetleri, üretici firmaların anlaşmalı oldukları teknik servis hizmetleri bünyesinde yer alan uzman ekiplerin yapabileceği bir faaliyettir. Elektronik temelli ve otomasyonlu olması bunu zorunlu kılmaktadır. Belirli zaman aralıklarıyla bakım ve onarımı yapılması gereklidir.

Aksi takdirde aracı bozulan sürücü gibi yolun ortasında kalmak da var. Sıfır makineler, fatura tarihinden itibaren belli bir süre garanti kapsamındadır. Bu nedenle bakım ve onarımları bu süre zarfında ücretsiz yapılır. Garanti kapsamı bittikten sonra üretici firma ile yapılan görüşmeler doğrultusunda cihazların bakımında devamlılık sağlanabilir.

Müşteri memnuniyetini ön planda tutan firmamız, PLC sistemleri, bakımı ve onarımı hakkında her türlü desteği alabileceğiniz bir yerdir. Profesyonel danışmanlarımız ve uzman kadromuz ile dilediğiniz an sizinleyiz.

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