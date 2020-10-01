Protein34 Sporcu Gıdaları

Protein34 2016 yılında sporcu gıdaları ve malzemeleri satışı yapan bir şirket olarak kurulmuştur. Protein34 kurucuları şirket olarak sektörde faaliyete başlamadan önce yaklaşık 10 yıl çeşitli firmalarda görev yapmışlardır. Firmanın kuruluşu ile beraber esas faaliyet alanı olarak spor salonları ve eğitmenlerine ürün tedariki olarak sektöre adım atmışlardır. Uzun süre salon ve eğitmenlere tedarik sağlandıktan sonra e ticaret olarak kendi sitelerinde ve marketplace olarak adlandırılan N11, Gittigidiyor, Hepsiburada, EpttAvm , Trendyol ve Amazon gibi satış noktalarında açılan mağazalar ile tüketicilere verilen hizmet alanını genişletmiştir. Protein34 sporcu gıdaları Ümraniye ve Küçükyalı’da bulunan fiziksel mağazaları ile de sektöre hizmet vermeye devam etmektedir.

Protein34; Supplement sektöründeki tecrübeleri doğrultusunda, toplumsal bilincin farkında olarak, insan sağlığını düşünecek şekilde, ürünlerini; gıda, tarım ve hayvancılık bakanlığından onaylanmış şekilde satışa sunmaktadır. Supplement sektöründe profesyonel deneyimlere sahip Protein34 ekibi, e ticaret alanında hızlı ve güvenilir bir hizmet vermektedir. Alanında uzman ekip olarak, spor yapanlara gıda takviyesi konusunda, en yeni ve orijinal markaların ürünlerini sunmaktadır. Verdiği hizmet kalitesinden ödün vermeyen ekip, sektörü içerisinde rakipleri arasından sıyrılarak, gıda ve tarım bakanlığı onaylı ürünlerini, güvenilir şekilde tüketiciye sunmaktadır. Sağlıklı yaşam felsefesini savunarak ve sporcuyu destekleyerek, en iyi markalarla, hızlı ve kaliteli hizmet garantisiyle, müşterilerine hizmet vermektedir.

Satışa Sunulan Ürünlerin Tedariki

Protein34 sporcu gıdaları satışa sunduğu markaların güvenirliliği ve Orijinal ürün olması noktasında oldukça seçici davranmaktadır. Satışa sunulan markalar ithal ürünlerde Dünya’da kabul görmüş, yerli ürünlerde ise üreticinin güvenirliliği ve kullandığı ham madde kalitesi dikkate alınarak yapılan değerlendirmeler sonucunda satışa sunulmaktadır.

Bu noktada özellikle ithal markalarda ülkemizde tek ve yetkili Distribütör olan firmalar tercih edilmektedir. Markayı bir den fazla tedarikçi getiriyor ise o ürünlerin satışı yapılmamaktadır. Her ne kadar karmarjı yüksek ürünler olsa da tüketici sağlığı ve güveni açısından bu tür markalar Protein34 ürün gamında yer almamaktadır.

Protein34 Depolama, Paketleme ve Dağıtım

Protein34 Sporcu Gıdaları ürünlerini kendine ait ayrı bir depoda hijyen kurallarına uygun olarak muhafaza etmektedir. Özellikle günümüzde yaşanan Covid19 virüsü nedeniyle özel olarak depo periyodik olarak dezenfekte edilmekte olup depoda çalışan personelde Hijyen kurallarına uygun olarak Dezenfektan ve Maske kullanımına özen göstermektedir.

Sipariş edilen ürünlerin Paketleme aşamasında yine aynı şekilde ürünlerin konacağı kutular ve poşetler depo görevlisi arkadaşlar tarafından özellikle dezenfektan gibi koruyucu maddeler ile dezenfekte edilip paketlenip kargo firmasına teslim edilmektedir. İstanbul Anadolu yakasında bulunan spor salonları ve Müşterilerimize teslimatlar ise sosyal mesafe kurallarına uyarak koruyucu malzeme olarak da maske ve eldiven takan ekiplerimiz tarafından yapılmaktadır.

Fiziki Mağazalarımı da ise mağaza girişinde bulunan Dezenfektan kullanımı, sosyal mesafe ve Maske kullanımı ile ilgili uyarılar yapılarak bire bir satışlar gerçekleştirilmektedir.

Protein34 Ürün Gamı ve En Çok Talep Gören Ürünler

Protein34 ürün gamını belirlerken yukarıda kısaca belirtildiği gibi Dünya da ve Türkiye de kendini kanıtlamış, Orijinal ve Güvenilir ürünleri özellikle seçmektedir.Supplement sektöründe günümüzde en önemli olan faktör ürünlerin üretiminde kullanılan ham madde kalitesi olduğu için özellikle dikkat edilen konu markaların kullandığı ham madde ve Orijinal ürün olma konusudur. Bu noktada Protein34 döneme göre değişmek üzere ithal markalarda Grenade, Muscletech, Multıpower, Nutrend, Nutrever, Optimum, Olimp, Unıversal, Ultımate gibi markaların satışını yapmaktadır. Bu markaların Distribütörleri zamanla değiştiği veya ithalat yapamadığı dönemlerde satışlarına ara verilmektedir. Yine yazımızın üst kısmında belirtildiği gibi yetkili olmayan firmaların ithal ettiği ürünlerin satışına protein34 yer vermemektedir.

Yerli üretim dediğimiz aslında markanın yerli olduğu ama üretim yapılan ham maddelerin ithal olduğu markalardan ise Bigjoy, Hardline, Biogain, Mythpower ve Ssn firmalarının ürünlerin satışı yapılmaktadır. Yine bu markalarda da vaz geçilmez kural olarak ham madde kalitesi ve Orijinal ürün olması gelmektedir.

Şimdi isterseniz ürünleri marka olarak değil de içerik, ne işe yaradığı ve kimler tarafından kullanıldığı konusunda biraz bilgilendirme yapalım ki satışa sunulan ürünlerin kimlere hitap ettiği konusunda sizlere yardımcı olalım.

Supplement ürünleri sporcu gıda takviyesi olarak bilinmekte olup genel olarak spor yapanların amaçlarına göre hazırlanmış ürünlerdir. Spor yapan kişiler branşlarına göre kilo ve hacim alma, Kas yapımı, kilo verme, zayıflama, Yağ yakma veya antrenman performansını artırmak gibi amaçlara ulaşmak için gıda takviyesi ürünleri tercih etmektedir. Şimdi ana başlıkları ile bu ürünleri tanımaya çalışalım;

Kas Yapımı; Özellikle Vücut geliştirme sporu yapanlar için kas gelişimi oldukça önemlidir. Kas gelişimi mutlaka iyi beslenme ve yapılan spor ile sağlanmakla beraber alınan gıdaların eksik olduğu da bilinmektedir. Gıda takviyeleri özellikle Protein Tozu, Bcaa, Glutamin ve Arjinin gibi ürünler kas yapımı noktasında sporculara oldukça faydalı olabilecek formda hazırlanıp satışa sunulmaktadır.

Ülkemizde bu tür ürünler ithal edilmekle ve beraber yerli üretimlerde mevcuttur. İthal ürünlerde Protein Tozu konusunda Optimum Gold Standart Whey Protein Tozu en çok bilinendir. Optimum Whey uzun yıllar ülkemizde ençok satılan protein Tozu olarak bilinmektedir.

Yerli üretim olarak ise yaklaşık 30 yıldır HardlineWhey 3 Matrix protein tozu konusunda ciddi satışlara ulaşmış bir üründür. Hardline markası sadece Protein Tozu değil kas alımı konusunda gerekli olan Bcaa, Glutamin, Arjinin ve Kreatin gibi ürünleri de tüketicilerin beğenisine sunmaktadır.

Ülkemizde son yıllarda Bigjoy markası da Bigwhey Protein tozu. Bcaabig, Glutabig, Creabig gibi amino asitler ile kas gelişimi isteyen sporculara alternatif ürünleri hazırlayıp satışa sunmaktadır.

Son aylarda yine yerli bir marka olarak Biogain de kas gelişimi için ürettiği ve içeriğine ilave ettiği Vitaminler ve Çinko ile özel bir protein tozu olan BiogainWhey Protein tozunu sizlerin beğenisine sunmaktadır. Biogain ayrıca özel formül ile ürettiği Bcaa ve Glutamin amino asitlerini aynı yerde paketleyerek sizlere sunmaktadır. BiogainArginin ve Kreatin çeşitleri ile de sektörde kendine ayrı bir yer edinmektedir.

Kilo ve Hacim Alma Ürünleri; Sporcular daha büyük kaslara sahip olmak için hacimsel olarak büyümek istemesinin yanında kilo alımı ile ilgili sorunları olan spor yapan yada yapmayan her kesin kilo alımına destek olması için üretilmiş özellikle karbonhidrat Tozu içeren ürünlerdir. Bu ürünler yüksek kaloriye sahip oldukları için hem enerji ve güç kazanımı sağlar hem de kilo alımını desteklerler.

Kilo aldırıcı ürün deyince ülkemizde ilk akla gelen ürün HardlineProgainer olmaktadır. HarlineProgainer %70 civarı karbonhidrat ve %18 civarı protein içeriği ile kilo alımı konusunda oldukça etkili bir üründür. Progainer yanında yine son dönemlerde oldukça popüler olan BigjoyBigmassGainer ve BiogainGainpro ürünü de kilo alımı konusunda oldukça etkili ürünlerdir.

İthal markalar ise günümüzde ekonomik koşullardan dolayı ithalat yapamamakta veya az yaptıkları için kilo aldırıcı ürün çeşitleri neredeyse yok denecek kadar azdır. Fakat Optimum SerioussMass ve MultipowerMass ülkemizde oldukça bilinen ve koşullar uygun olduğunda da tercih edilebilecek ürünlerdir.

Kilo verme, zayıflama, Yağ Yakıcı Ürünler; Daha fit bir vücuda sahip olmak isteyen, vücutlarında bulunan fazla kilo ve yağlardan kurtulmak isteyen ve özellikle Vücut geliştirme sporunu yapanların Definasyon dönemlerinde kullandıkları ürünlerdir. Bu ürünler genellikle L Karnitin, Yeşil Çay, Guarana, Taurin, Kafein gibi ürünlerden formüle edilmektedir.

Yağ Yakıcı ürünleri özelliklerine göre sadece karnitin, Thermojenik ve kompleks ürünler olarak sınıflandırmak mümkündür. Ülkemizde yağ yakıcı ürün denildiğinde ilk akla gelenler arasında UnıversalAnimalCuts ve GrenadeThermonatorgelmektedir. Yerli markalarda ise HardlineThermo L Karnitin, Hardline L KarnitinMatrix, HardlineClaOne, HardlineBurner gelmektedir. Hardline ürünlerinin yanında Bigjoy markasına ait BigjoyThermonator likit ve shot, BigjoyCla yine Biogain markasına ait L Karnitin ürünleri ilk akla gelenlerdir.

Performans Artırıcı Ürünler;Performans ürünleri yapılacak egzersizden önce kullanılan ve spor esnasında kullanıcıya artı güç ve enerji kazandıran ürünlerdir. Bu ürünler kullanımı halinde yapılan sporun zamanının uzaması ve bu uzayan zamana rağmen yorgunluk hissedilmemesi sonucu daha sporda daha rahat zaman geçirilmesi sağlanmaktadır. Yapılan sporun uzun olması neticesi ile kaslarımızın daha uzun süre çalışması ve güçlenmesi desteklenmektedir. Bu şekilde daha eğlenceli ve faydalı yapılan egzersizler sonucunda sporcular daha etkin sonuçlar alabilecekleri bir ortama kavuşmuş olurlar.

Performans artırıcı ürünler Pre Workout olarak da bilinmektedir. Bu ürünlere örnekler vermek gerekirse Grenade 50 Calibre, Olimp R-Weilershot, BigjoyPredator, Hardline Nox2, HardlineKgt gibi ürünleri sayabiliriz. Pre Workout ürünler genellikle Arginine, Kreatin, Beta Alanin, Citrulin, Taurin gibi amino asitlerden üretilmektedir.

Protein34 sporcu gıdaları yukarda kısaca açıklamaya çalıştığımız ve örneklerini verdiğimiz markaların ürünlerini Marketplace, fiziki mağazaları ve www.protein34.com internet sitesinden satışa sunmaktadır. Sizlerde sektörün önde gelen markalarının kaliteli ve güvenilir ürünlerini satın almak isterseniz protein34.com internet sitemizi ziyaret etmeniz yeterli olacaktır. Sitemizde ve mağazalarımızda satışa sunduğumuz ürünleri uygun fiyat ve ödeme koşulları ile EFT ve havale indirimi ve kredi kartı ile ödeme avantajlarından faydalanabilirsiniz. Ayrıca sitemize üyelik yaparak %5 para puan avantajı ile bir sonraki alışverişinizde %5 indirim kazanmış olursunuz. Yine sitemizin üyelerine özel hediye çeklerinden faydalanmış oluruz. Bütün bunların yanında her üründe oldukça zengin hediye seçenekleri de www.protein34.com sitemizde sizleri beklemektedir.