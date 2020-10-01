MUHTAÇ EYLEME

Ey Allah’ım; duam odur ki sana,

Senden başkasına muhtaç eyleme.

Ortalıkta insan diye gezenin,

Karnını tok, gözünü aç eyleme.

***

Kapılmasın kimse dünya varına,

Makamı, parayı amaç eyleme.

Üç kuruşluk dünya menfaatine,

Kaptırma kulunu, sarkaç eyleme.

***

Kullara kul olan zavallıları,

Rakkasa çevirip topaç eyleme

İftiracı, fitne riyakârları,

Yalvarırım sana revaç eyleme.

***

Her bir kulun bulsun da doğru yolu,

Gidilen yolları yamaç eyleme,

Sana bağlı olan hiçbir kulunu,

Fitneyle, fesatla izaç eyleme.

***

Merhamet, vicdanla, sevgiyle dolsun,

İnsan yüreğini kıraç eyleme,

Sana iman eden hiçbir kulunu,

Per perişan, aç biilaç eyleme.

***

Berhan dedi, kendi aldı mı sözü?

Kibri hiç kimseye mizaç eyleme.

Vatan sevdasından, millet aşkından,

Bizleri yolundan ihraç eyleme.

AHMET BERHAN YILMAZ