Ey Allah’ım; duam odur ki sana,
Senden başkasına muhtaç eyleme.
Ortalıkta insan diye gezenin,
Karnını tok, gözünü aç eyleme.
***
Kapılmasın kimse dünya varına,
Makamı, parayı amaç eyleme.
Üç kuruşluk dünya menfaatine,
Kaptırma kulunu, sarkaç eyleme.
***
Kullara kul olan zavallıları,
Rakkasa çevirip topaç eyleme
İftiracı, fitne riyakârları,
Yalvarırım sana revaç eyleme.
***
Her bir kulun bulsun da doğru yolu,
Gidilen yolları yamaç eyleme,
Sana bağlı olan hiçbir kulunu,
Fitneyle, fesatla izaç eyleme.
***
Merhamet, vicdanla, sevgiyle dolsun,
İnsan yüreğini kıraç eyleme,
Sana iman eden hiçbir kulunu,
Per perişan, aç biilaç eyleme.
***
Berhan dedi, kendi aldı mı sözü?
Kibri hiç kimseye mizaç eyleme.
Vatan sevdasından, millet aşkından,
Bizleri yolundan ihraç eyleme.
AHMET BERHAN YILMAZ
|Sıra
|Takım
|Eleme veya küme düşme
|1
|Alanyaspor
|4
|3
|1
|0
|11
|1
|+10
|10
|2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu
|2
|Fenerbahçe
|4
|2
|2
|0
|4
|2
|+2
|8
|2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
|3
|Fatih Karagümrük
|4
|2
|1
|1
|8
|4
|+4
|7
|2021-22 Avrupa Konferans Ligi üçüncü eleme turu
|4
|Galatasaray
|4
|2
|1
|1
|5
|2
|+3
|7
|2021-22 Avrupa Konferans Ligi ikinci eleme turu
|5
|BB Erzurumspor
|4
|2
|1
|1
|6
|4
|+2
|7
|6
|Antalyaspor
|4
|2
|1
|1
|4
|2
|+2
|7
|7
|Hatayspor
|4
|2
|1
|1
|3
|6
|-3
|7
|8
|Göztepe
|4
|1
|3
|0
|8
|4
|+4
|6
|9
|Kasımpaşa
|4
|2
|0
|2
|3
|2
|+1
|6
|10
|Kayserispor
|4
|2
|0
|2
|3
|5
|-2
|6
|11
|Konyaspor
|3
|1
|2
|0
|4
|1
|+3
|5
|12
|Trabzonspor
|4
|1
|2
|1
|5
|5
|0
|5
|13
|Sivasspor
|3
|1
|1
|1
|2
|3
|-1
|4
|14
|Gençlerbirliği
|3
|1
|1
|1
|1
|2
|-1
|4
|15
|Beşiktaş
|4
|1
|1
|2
|5
|7
|-2
|4
|16
|Yeni Malatyaspor
|4
|1
|1
|2
|3
|7
|-4
|4
|17
|Gaziantep
|4
|0
|3
|1
|6
|8
|-2
|3
|18
|Çaykur Rizespor
|4
|0
|2
|2
|2
|5
|-3
|2
|2021-22 1.Lig
|19
|Denizlispor
|4
|0
|2
|2
|1
|6
|-5
|2
|20
|MKE Ankaragücü
|3
|0
|1
|2
|1
|3
|-2
|1
|21
|Başakşehir
|4
|0
|1
|3
|0
|6
|-6
|1
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