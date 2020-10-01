İBB’nin Otoyol Kenarlarındaki Dikey Bahçeler yerine Grafiti Çalışması Tepki Topladı

İstanbul otoyol kenarlarındaki çiçek ve yeşilliklerden oluşan peyzaj çalışmalarının sökülmesi sosyal medyada büyük tepki topladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İBB’nin, AK Parti döneminde bitkilerden oluşan dikey bahçe şeklinde yapılan egzoz gazını emebilme özelliği ve araç trafik gürültüsünü en az seviyeye indirmesi gibi bilimsel bir çalışmayı ekonomik maliyet bakımından yüksek olduğu gerekçesiyle söküp kaldırarak yerine, ‘Konuşan Duvarlar Projesi’ adıyla yol kenarlarında yaptırılan rengarenk grafitiler büyük tepki gösterildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), ‘Konuşan Duvarlar Projesi’ kapsamında şehir genelinde karayolu kenarında bulunan dikey bahçeleri yüksek maliyet gerekçesiyle kaldırarak duvarlara dev rengarenk grafiti çalışması başlattı.

Yol kenarında bulunan dev duvarlara yapılan rengarenk grafitiler drone ile havadan görüntülendi.