Hayvan Dostlarınız İçin Gıda Takviyesi

Canina, yılların verdiği tecrübesi ve masum hayvan dostlarımıza olan sevgisi ile çalışıyor, evcil hayvanlarınız için en sağlıklı takviyeleri üretiyor. Evcil hayvanınıza verdiğiniz yaş veya kuru mamaların yeterli olduğu düşüncesine kapılabilirsiniz. Köpeğinize gıda takviyesi vermek birçok açıdan onu güçlendirecek, ihtiyaçlarını karşılayacaktır. Kimi zaman köpeğiniz yeme konusunda seçici olabilir kimi zaman gelişimsel bozukluk gösterebilir, tüylerinde dökülme veya cildinde tahriş, dermatit ve kızarıklık olabilir. İşte bu sorunlar için tam da ihtiyacınız olan şey hayvan dostunuza gıda takviyesi vermektir. Gıda takviyeleri köpeğinizin ihtiyacı olan eksik vitamin, mineral ve maddeleri karşılayarak daha sağlıklı ve güçlü kalmasını sağlar. Tüylerinin parlak ve gür, cildinin temiz, iskelet ve kas sisteminin sağlam olmasına yardımcı olur. Evcil hayvan gıda takviyesi, evcil hayvanlarınızın yaşam kalitesini yükseltir. Onlar konuşamasa ve size yaşadıklarını anlatamasa da takviyelerle onları güçlendirdiğinizde size minnettar kalacaklardır.

Gıda Takviyesi Kullanmayı Gerektiren Durumlar

Köpeğiniz kimi zaman sonradan, kimi zaman da anne karnından itibaren bazı problemlerle karşılaşabilir. Bunlar iskelet, kas, eklem veya kıkırdak problemleri olabilir. Bunlara ek olarak tüy yoğunluğu, cilt sağlığı ve iltihap gibi rahatsızlıklar da yaşayabilir. Bunlar dışında çeşitli karakter özellikleri de olabilir. Tüm bu durumlar için hayvan dostunuza ek gıda vermek çok önemlidir.

İşte gıda takviyesi vermeniz gerektiğini gösteren birkaç rahatsızlık ve alışkanlıklar:

Raşitizm: Yeterince D vitamini almayan köpeklerde raşitizm sendromu dolayısıyla çarpık bacak görülebilir. Bu da köpeğinizin iskelet sistemini olumsuz yönde etkiler. Yürümekte ve hareketli bir yaşam yaşamakta sıkıntı çeker.

Osteoporoz: Yetersiz kalsiyum eksikliği sebebiyle gelişen osteoporoz, kemiklerin kırılganlığının artmasıdır.

Dermatit: Özellikle sıcak ve nemli bölgelerde yaşayan soğuk iklim köpeklerinde daha çok görülür.

Kalça çıkığı (dispalzi): Özellikle büyük köpeklerin sorunu olan bu bozukluk, her tür köpekte görülebildiği gibi bazı türler daha yatkındır.

Tüylerde dökülme

Yemeklerde seçici olma

Psikolojik rahatsızlıklar

Sindirim sistemi rahatsızlıkları

Düşük bağışıklık, sık hasta olma

Eklem bozulmaları (gevşek eklemler)

Gevşek bağ dokuları

Canina olarak işte tam bu noktada sizi ve değerli hayvan dostlarımızın sağlığını düşündük. Onların doğalarına en uygun şekilde yaşamaları ve hareketli hayatları için çözümler ürettik.Canhydrox Gag tablet ile dostunuzun ihtiyacı olan tüm takviyeleri sağlayabilirsiniz. Canhydrox Gag tablet, evcil hayvanınızın kas, kemik, eklem ve kıkırdak yapısının güçlenmesine yardımcı olur. Dişlerinin güçlenmesini sağlar. Kemik esnekliğini attırır. Böylece burkulma veya kırık gibi sakatlıkların daha hızlı iyileşmesine yardımcı olur. Kallus oluşumunu destekler. Diğer hastalıklar karşısında da bağışıklığını yüksek tutar. Tüylerinin dökülmesini önler, cildinin sağlıklı olmasını sağlar. Vitamin ve mineral ihtiyacını karşılar.

Canhydrox Gag Tablet Faydaları

Eklem

Kas

Kemik

Kıkırdak

Bağ doku

Tendonlar

Dişler, diş etleri

Tüyler

Cilt

Sindirim sistemi

yapılarını destekler. İçeriğinde bulunan C ve E vitamini, deniz yosunu ve yeşil dudaklı midye eti unu gibi bileşenlerin özel karışımı ile köpeğiniz için en uygun takviyedir. Conhydrox Gag tablet içinde bulunan maddelerin yararları şöyledir:

C vitamini: C vitamininin köpekler için antioksidan etkisi vardır. Diş eti sağlığını da sağlar.

E vitamini: Bu vitamin de bir antioksidan deposudur. Cilt ve göz sağlığını korur.

Deniz yosunu: İçerisinde bulunan zengin mineraller ile köpeğinizi besler.

Yeşil dudaklı midye eti unu: Eklem sorunlarına iyi gelen bir besindir. İltihaplanma karşıtı anti-inflamatuar özelliği vardır. Tendon problemleri, bağ dokusu zayıflığı gibi sorunlara iyi gelir.

Silis asidi: Bağ dokusunu güçlendirir.

Değerli hayvan dostlarınızı yavru, genç, yaşlı fark etmeksizin her yaşta takviyelerle desteklemeniz onların yaşam dengesi için önemlidir. Formülünü özenle hazırladığımız takviyelerimizle onların sağlığını destekleyebilirsiniz.

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