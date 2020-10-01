Dolu Hasarı Onarımında Aracınız Değer Kaybına Uğramasın!

İstanbul genelinde yaşanan dolu afeti araç sahiplerini sigortalarının kapsamını gözden geçirmeye iterken, dolu onarımındakurumsal firmaların önemi bir kez daha ortaya çıktı. Dolu onarım hizmetini Türkiye’ye ile tanıştıran ve Boyasız Kaporta Göçük Düzeltme (PDR) Yöntemi ile araç orijinalliğini ve ikinci el değerini yüzde 100 koruyan Auto King’in Genel Müdürü Engin Atakan, yaşanan son olayda ortalama 6 ilâ 8 bin aracın hasar gördüğünü ve 1600 dolu hasarı müracaatı aldıklarını söyledi. Engin Atakan, dolu onarımda merdiven altı firmalara itibar edilmemesi gerektiğinin, aksi taktirde araçlarda ilerleyen dönemlerde farklı komplikasyonların oluşabileceğinin altını çizdi.

Ülkemizde yaşanan dolu olayları yaşanan iklim değişikliklerinin de etkisiyle son yıllarda giderek daha büyük hasarlara yol açıyor. Bu deneyimin etkisiyle dolu onarım hizmetlerinde kurumsallaşma ve uzun garanti süreleri ön plana çıkıyor. Türkiye genelinde56 servis merkezi ile oto bakım ve onarım hizmeti sunan Auto King’in Genel Müdürü Engin Atakan, Boyasız Kaporta Göçük Düzeltme (PDR) Yöntemi ile gerçekleştirdikleri dolu onarımı hizmeti ile oluşturdukları kriz noktalarında araç sahiplerine en güvenilir, en kalifiye, katma değeri en yüksek çözümü sunduklarını ifade etti.

“Boyasız Kaporta Göçük Düzeltme ile maliyetler düşüyor”

Auto King ailesi olarak dolu ve sel felaketi sonrası oluşan her türlü hasarı en kısa zamanda çözüp araç sahiplerini tekrar araçlarına kavuşturmak için özel birimler oluşturduklarını söyleyen Auto King Genel Müdürü Engin Atakan, “Yaşanan son dolu afetinde 6 ilâ 8 bin aracın hasar gördüğü söyleyebiliriz. Auto King olarak bu dönemde 1600 dolu hasarı müracaatı almış bulunuyoruz. Biz kendi sektörümüze birçok ilki kazandırmış öncü bir kuruluş olarak temel hedefimiz müşterilerimize üst düzey bir hizmet sunarak sorunları garanti teminatıyla çözebilmek. Bu bağlamda hasarlı araç sahiplerine ilk tavsiyemiz merdiven altı firmalara itibar edilmemesi gerektiği yönündedir.

Aksi taktirde araçlarda ilerleyen dönemlerde farklı komplikasyonların oluşması kuvvetle muhtemeldir.” dedi.

Atakan, Türkiye’de ilk defa dolu onarım hizmetini veren bir firma olarak araçlarda dolu nedeniyle oluşan hasarları tüm dünyaca bilinen Boyasız Kaporta Göçük Düzeltme Yöntemi (PDR) ile giderdiklerini ifade ederek yöntemin kapsamını ve avantajlarını şöyle açıkladı: “Dış darbeler sonucu araç kaporta aksamı üzerinde meydana gelen, boyanın zarar görmediği, 5 cm çapa kadar kaporta göçüklerinin özel aletlerle aracın orijinalliği korunarak ve herhangi bir boyama işlemi yapmaksızın düzeltilerek eski haline getirildiği bu yöntemin pek çok avantajı var. Her şeyden önce araç orijinalliğini ve ikinci el değerini koruyoruz, sigorta şirketi ve araç sahibine daha az hasar maliyeti yani minimum bütçe sağlıyoruz. Yanı sıra boya ve diğer kimyasal sarf malzemelerin kullanımını gerektirmeyen doğa dostu bir metot olarak ekosistemin korunmasına destek oluyoruz.”

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