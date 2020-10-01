İDO Kabataş hattı seferlerinde hafta sonu dev kampanya! Kabataş →Bursa yönüne bilet 1 TL

İDO, beklenen Kabataş hattı seferlerinde hafta sonuna özel sürpriz bir kampanyaya imza atıyor. Bu doğrultuda yeni Kabataş- Bursa seferlerinde Kabataş – Kadıköy – Bursa 07.45 seferlerinin bileti bu hafta sonuna özel 1 TL ‘ye satışa sunuyor.

Misafirlerine deniz yolculuğu keyfini, hız, emniyet ve konfor ayrıcalıklarıyla sunan İDO, uzun zamandır beklenen Kabataş hattı seferlerinde bu hafta sonuna özel dev bir kampanyaya imza atıyor. Ulaşım ihtiyaçlarını öngörerek yeni hatlar açan ve ayrıca avantajlı kampanyalarını sürdüren İDO, Kabataş-Kadıköy-Bursa 07.45 seferlerinin biletlerini bu hafta sonuna özel sadece 1 TL ‘ye satışa sunuyor.

10 – 11 Ekim 2020 tarihleri arasında www.ido.com.tr den Kabataş → Bursa yönüne saat 07.45 seferine alınan biletler yalnızca 1 TL tutarında.

Zaman ve fiyat avantajıyla Kabataş- Bursa seferleri

İDO, zaman avantajı sağlayacak yeni hatlarına eklediği Kabataş – Bursa seferleriniher gün; Kabataş/ Kadıköy/ Bursa; Kabataş/ Kadıköy/ Yenikapı/ Bursa; Bursa / Yenikapı/ Kadıköy/ Kabataşrotalarını takip edecek şekilde düzenliyor. İDO, her gün gerçekleştirdiği Kabataş- Bursa seferleri dışında ayrıca günde iki kez Kabataş- Bostancı iç hat seferleri gerçekleştiriyor.

1 TL kampanyasından bilet satışı yalnızca www.ido.com.tr ve İDO Mobil Uygulaması üzerinden yapılıyor. Detaylı bilgiye ido web sitesi kampanyalar sayfasından ulaşabilirsiniz.