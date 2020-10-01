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Metrobüs başka bir metrobüse arkadan çarptı: 7 yaralı


İstanbul Merter’de durakta bir metrobüsün başka bir metrobüse arkadan çarptığı kazada 7 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle aksayan metrobüs seferleri, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

https://www.iha.com.tr/video-merterde-metrobus-baska-bir-metrobuse-arkadan-carpti-7-yarali-144067/

Kaza, saat 19.00 sıralarında Merter Metrobüs durağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Beylikdüzü istikametine ilerleyen ve Merter durağına yanaşan bir metrobüs duramayarak durakta bekleyen başka bir metrobüse arkadan çarptı. Kazada metrobüslerde bulunan 7 kişi yaralandı.

Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri duraktaki vatandaşları uzaklaştırırken, sağlık ekipleri ise araçlarda bulunan yolculara müdahale etti. Yapılan müdahale sonrasında metrobüste yaralandığı tespit edilen 7 kişi en yakın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaşanan kaza nedeniyle yolda uzun metrobüs kuyrukları oluştu. Kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından metrobüs seferleri normale döndü. Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

📆 08 Ekim 2020 Perşembe 20:38   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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