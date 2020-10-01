Forma yaptırma

Türkiye’nin en büyük online bisiklet giyim mağazası Jordanred kışlık bisiklet forması modellerini satışa sundu. Bisiklet giyim sektöründe en çok tercih edilen marka olmanın gururunu yaşayan Jordanred bisiklet sporuna gönül vermiş spor severler için hazırladığı kışlık bisiklet forması koleksiyonunu satışa sundu. Şardonlu iç kumaşı, tam boy fermuarı, silikonlu lastikleri ve 3 arka cebe ek olarak bir adet fermuarlı arka cep ile bir bisiklet formasından beklenebilecek her çözümü sunan kışlık bisiklet formaları bisiklet severlerin beğenisine sunuldu.. Satışa sunulan bisiklet formalarında stoktan hızlı kargo avantajıyla sahip olmak için jordanred ürünlerine göz atabilirsiniz.

Jordanred’de kışlık bisiklet formaları ile birlikte yine bisiklet ve koşu antrenmanlarınızda kullanabileceğiniz yazlık ve kışlık baselayer modelleri ve kısa uzun bisiklet taytı modelleri satışa sunulmuş durumda. Eğer yağmurda ve çamurda bisikletten vazgeçemeyenlerdenseniz Jordanred’in yeni ürünlerine mutlaka göz atmalısınız.

Kurulduğu günden bu yana bisiklet giyim sektörüne getirdiği rekabetçi yenilikler ile kısa zamanda sektör lideri haline gelen Jordanred şeffaf fiyat politikası ve özel forma yaptırma ihtiyaçlarına sunduğu profesyonel çözümler ile bisiklet grupları, festivaller ve dernekler için özel imalat spor giyim hizmeti veriyor.

Kurumsal spor giyim ihtiyaçlarınız için Jordanred ekibi forma tasarımı konusunda uzmanlaşmış grafik tasarım ekibi ile hayalinizi gerçeğe dönüştürmek için sizden aldığı direktifler doğrultusunda formanızı tasarlıyor ve 3 boyulu olarak beğenize sunuyor. Revizyonlarınız ve yönlendirmeleriniz ile spor giyim ürününüz son haline getiriliyor ve üretime alınarak size ulaştırılıyor.

Özel imalat spor giyimi konusunda geniş ürün yelpazesi sunan jordanred internet sitesinde bisiklet forması, bisiklet taytı, yağmurluk, mont, yelek, kol ve bacak ısıtıcı, buff, bandana, sıfır yaka, v yaka gibi basic ürünler bulunuyor. Bu ürünler dışında toplu imalat yaptırmak istediğiniz tüm ürünler için size özel çözümler sunuyor.

Stoktan hızlı kargo ile sunulan bisiklet formalarının yanında Jordanred hazır tasarımlar bölümünde yüzlerce farklı tasarım koleksiyonu sunuluyor. Bu bölümden seçeceğiniz bir tasarımı kısa kollu, uzun kollu, dar kesim, normal kesim ve kumaş özelleştirimeleri ile sipariş verebilirsiniz.

www.jordanred.com

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