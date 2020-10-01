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İstanbul’da motosikletli magandalar seyir halinde havai fişek fırlattılar


İstanbul Yenikapı Sahili’nde motosikletli magandanın arkasındaki şahıs, seyir halindeyken havai fişek fırlatarak terör estirdi. O anları kaydeden magandalar bir de sosyal medyada paylaştı.

İstanbul’da havai fişekli motosikletli magandalar kamerada – Tıkla İzle

Fatih Yenikapı Sahili’nde motosikletli bir magandanın arkasındaki şahıs, seyir halindeyken eline aldığı çoklu havai fişekleri fırlattı. Hem kendi hem de vatandaşların canını tehlikeye atan magandalar, dakikalarca bu şekilde devam etti. Magandalar o anları kaydedip bir de sosyal medyada paylaştı.

📆 08 Ekim 2020 Perşembe 11:46   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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