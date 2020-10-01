İstanbul’da motosikletli magandalar seyir halinde havai fişek fırlattılar

İstanbul’da havai fişekli motosikletli magandalar kamerada – Tıkla İzle
Fatih Yenikapı Sahili’nde motosikletli bir magandanın arkasındaki şahıs, seyir halindeyken eline aldığı çoklu havai fişekleri fırlattı. Hem kendi hem de vatandaşların canını tehlikeye atan magandalar, dakikalarca bu şekilde devam etti. Magandalar o anları kaydedip bir de sosyal medyada paylaştı.
|Sıra
|Takım
|Eleme veya küme düşme
|1
|Alanyaspor
|4
|3
|1
|0
|11
|1
|+10
|10
|2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu
|2
|Fenerbahçe
|4
|2
|2
|0
|4
|2
|+2
|8
|2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
|3
|Fatih Karagümrük
|4
|2
|1
|1
|8
|4
|+4
|7
|2021-22 Avrupa Konferans Ligi üçüncü eleme turu
|4
|Galatasaray
|4
|2
|1
|1
|5
|2
|+3
|7
|2021-22 Avrupa Konferans Ligi ikinci eleme turu
|5
|BB Erzurumspor
|4
|2
|1
|1
|6
|4
|+2
|7
|6
|Antalyaspor
|4
|2
|1
|1
|4
|2
|+2
|7
|7
|Hatayspor
|4
|2
|1
|1
|3
|6
|-3
|7
|8
|Göztepe
|4
|1
|3
|0
|8
|4
|+4
|6
|9
|Kasımpaşa
|4
|2
|0
|2
|3
|2
|+1
|6
|10
|Kayserispor
|4
|2
|0
|2
|3
|5
|-2
|6
|11
|Konyaspor
|3
|1
|2
|0
|4
|1
|+3
|5
|12
|Trabzonspor
|4
|1
|2
|1
|5
|5
|0
|5
|13
|Sivasspor
|3
|1
|1
|1
|2
|3
|-1
|4
|14
|Gençlerbirliği
|3
|1
|1
|1
|1
|2
|-1
|4
|15
|Beşiktaş
|4
|1
|1
|2
|5
|7
|-2
|4
|16
|Yeni Malatyaspor
|4
|1
|1
|2
|3
|7
|-4
|4
|17
|Gaziantep
|4
|0
|3
|1
|6
|8
|-2
|3
|18
|Çaykur Rizespor
|4
|0
|2
|2
|2
|5
|-3
|2
|2021-22 1.Lig
|19
|Denizlispor
|4
|0
|2
|2
|1
|6
|-5
|2
|20
|MKE Ankaragücü
|3
|0
|1
|2
|1
|3
|-2
|1
|21
|Başakşehir
|4
|0
|1
|3
|0
|6
|-6
|1
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