MENÜ ☰
Ahmet Şimşek Koleji
Kadıköy Gazetesi » Genel, Manşet, Sivil Toplum, Toplum » İstanbul’da MLKP terör örgütü operasyonu düzenlendi
İstanbul’da MLKP terör örgütü operasyonu düzenlendi


İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan MLKP terör örgütü operasyonunda 24 farklı adrese baskın düzenlendi.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, MLKP (Marksist Leninist Komünist Parti) terör örgütüne 7 Ekim tarihinde operasyon düzenledi. Özel Harekat Polislerinin destek verdiği operasyonlarda İstanbul’da belirlenen 24 farklı adrese baskın yapıldı. Yapılan baskınlarda terör örgütü propagandası yapan 24 kişiye yönelik yakalama çalışmaları başlatıldı. Çok sayıda gözaltının olduğu operasyonlarda yakalama çalışmaları devam ediyor.

📆 07 Ekim 2020 Çarşamba 13:03   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

KADIKÖY'DE HAVA

İSTANBUL

BLOG

YAZARLAR

RÖPORTAJLAR

ANKET

Üzgünüm, şu anda etkin anket yok.

PUAN DURUMU - SÜPER LİG

Sıra Takım
  • g
  • t
  • d
 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Alanyaspor 4 3 1 0 11 1 +10 10 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu
2 Fenerbahçe 4 2 2 0 4 2 +2 8 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Fatih Karagümrük 4 2 1 1 8 4 +4 7 2021-22 Avrupa Konferans Ligi üçüncü eleme turu
4 Galatasaray 4 2 1 1 5 2 +3 7 2021-22 Avrupa Konferans Ligi ikinci eleme turu
5 BB Erzurumspor 4 2 1 1 6 4 +2 7
6 Antalyaspor 4 2 1 1 4 2 +2 7
7 Hatayspor 4 2 1 1 3 6 -3 7
8 Göztepe 4 1 3 0 8 4 +4 6
9 Kasımpaşa 4 2 0 2 3 2 +1 6
10 Kayserispor 4 2 0 2 3 5 -2 6
11 Konyaspor 3 1 2 0 4 1 +3 5
12 Trabzonspor 4 1 2 1 5 5 0 5
13 Sivasspor 3 1 1 1 2 3 -1 4
14 Gençlerbirliği 3 1 1 1 1 2 -1 4
15 Beşiktaş 4 1 1 2 5 7 -2 4
16 Yeni Malatyaspor 4 1 1 2 3 7 -4 4
17 Gaziantep 4 0 3 1 6 8 -2 3
18 Çaykur Rizespor 4 0 2 2 2 5 -3 2 2021-22 1.Lig
19 Denizlispor 4 0 2 2 1 6 -5 2
20 MKE Ankaragücü 3 0 1 2 1 3 -2 1
21 Başakşehir 4 0 1 3 0 6 -6 1

BAĞLANTILAR