Fenerbahçe’de transferin son gününde üç imza birden!

Fenerbahçe, İsviçreli santrafor Kemal Ademi, Yunan futbolcu Dimitrios Pelkas ve Arjantinli orta saha oyuncusu Diego Perotti’yi kadrosuna kattığını açıkladı.

Fenerbahçe transferin son gününde bombaları arka arkaya patlattı. Sarı Lacivertli ekip önce İsviçre’nin Basel takımında forma giyen Kemal Ademi ile 3+1 yıllığına sözleşme imzalandığını açıkladı. Ardından ise Yunanistan’ın Paok ekibinden 10 numara pozisyonunda oynayan 26 yaşındaki Dimitrios Pelkas’ı 4 yıllığına transfer ettiğini duyurdu. Son olarak ise Arjantinli futbolcu Diego Perotti ile 2+1 yıllık sözleşme imzalayan sarı-lacivertliler böylece uzun zamandır istediği skorer kanat arayışını tamamlamış oldu.

Ademi’den 3+1 yıllık imza

4 Ekim akşamı Fenerbahçe ile transfer görüşmeleri için İstanbul’a gelen Ademi, kendisini 3+1 yıllığına Fenerbahçe’ye bağlayan sözleşmeye imza attı. 24 yaşındaki futbolcu geçtiğimiz sezon Basel formasıyla 26 maçta 13 gol ve 4 asistlik katkı sağladı.

Pelkas için Paok’a 1.6 milyon Euro bonservis bedeli ödenecek

Dimitrios Pelkas, geçtiğimiz sezon Paok formasıyla ligde forma giydiği 17 maçta 3 gol kaydetti.

Perrotti ile 2+1 yıllık sözleşme

Fenerbahçe, 32 yaşındaki Arjantinli futbolcu Diego Perotti ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu. Perotti geçtiğimiz sezon Roma formasıyla 21 maçta 5 gol 3 asistlik performans gösterdi.

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