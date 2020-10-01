ANNE – ÇOCUK VE EĞİTİM

Eğitim: Çocukta istendik yönde davranış değişikliği gerçekleştirme sürecidir. Bu süreç yaşam boyu devam eder gider. Ölümle son bulur. O nedenle eğitim çok zor bir iştir. “Anlattım, gösterdim” ile olacak iş kesinlikle değildir. Meşakkatlidir. Sabır, özveri, azim ister.

Bu zor ve meşakkatli eğitim işini ülkeler; çocuklarına okullarda verir.

Okullarda verilen eğitim her ülkede üç aşağı beş yukarı aynıdır. Aralarında çok büyük farklar yoktur.

Okullar tabi ki eğitim yuvalarıdır.

Eğitimde önemli olan bir yer daha var ki, o yer okuldan çok daha önemlidir.

O yer ailedir.

Eğitimde aile temeldir.

Aslında eğitim ailede başlar.

Çocuğun annesi eğitimin baş aktörüdür.

Anne ne ise çocukta odur.

Büyük Üstat Neşet Ertaş;

“Kadın; İnsandır.

Erkek; insanoğludur.” demiştir.

Neşet Ertaş; anneyi yaşamın kaynağı saymıştır.

Yaşamın kaynağı olan anneler çocuğunu iyi yetiştirebilecek bilgi ve beceriye sahip olmalıdır.

Ülkemizdeki kadınlar yeterli eğitim seviyesinde değillerdir.

Eğitim, çocuğun annesi ile başlar diyorsak önce çocuğun annesini eğiterek işe başlamalıyız.

Eğitimli anne demek; iyi eğitilmiş çocuk demektir.