Kadıköy’de bekçiler bir vatandaşı gözaltına aldı

Kadıköy, Caferağa Mahallesi, Güneşli Bahçe Sokak üzerinde görevlerini ifa ettikleri sırada bir kişiyi gözaltına almak isteyen bekçilere gözaltına alınan kişinin yakını olduğunu iddia eden kişiler tepki gösterdi.
Bekçilere, gözaltına alınan kişi için “İşinde gücünde adam bırakın” diye seslenen kişi kendisini uzaklaştırmak isteyen bekçiye “Vursana vur” diyerek tepki gösterdikten sonra bekçiye saldırmaya çalıştı. Şahıslar bekçiler tarafından biber gazıyla etkisiz hale getirilerek ters kelepçeyle gözaltına alındı.
|Sıra
|Takım
|Eleme veya küme düşme
|1
|Alanyaspor
|4
|3
|1
|0
|11
|1
|+10
|10
|2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu
|2
|Fenerbahçe
|4
|2
|2
|0
|4
|2
|+2
|8
|2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
|3
|Fatih Karagümrük
|4
|2
|1
|1
|8
|4
|+4
|7
|2021-22 Avrupa Konferans Ligi üçüncü eleme turu
|4
|Galatasaray
|4
|2
|1
|1
|5
|2
|+3
|7
|2021-22 Avrupa Konferans Ligi ikinci eleme turu
|5
|BB Erzurumspor
|4
|2
|1
|1
|6
|4
|+2
|7
|6
|Antalyaspor
|4
|2
|1
|1
|4
|2
|+2
|7
|7
|Hatayspor
|4
|2
|1
|1
|3
|6
|-3
|7
|8
|Göztepe
|4
|1
|3
|0
|8
|4
|+4
|6
|9
|Kasımpaşa
|4
|2
|0
|2
|3
|2
|+1
|6
|10
|Kayserispor
|4
|2
|0
|2
|3
|5
|-2
|6
|11
|Konyaspor
|3
|1
|2
|0
|4
|1
|+3
|5
|12
|Trabzonspor
|4
|1
|2
|1
|5
|5
|0
|5
|13
|Sivasspor
|3
|1
|1
|1
|2
|3
|-1
|4
|14
|Gençlerbirliği
|3
|1
|1
|1
|1
|2
|-1
|4
|15
|Beşiktaş
|4
|1
|1
|2
|5
|7
|-2
|4
|16
|Yeni Malatyaspor
|4
|1
|1
|2
|3
|7
|-4
|4
|17
|Gaziantep
|4
|0
|3
|1
|6
|8
|-2
|3
|18
|Çaykur Rizespor
|4
|0
|2
|2
|2
|5
|-3
|2
|2021-22 1.Lig
|19
|Denizlispor
|4
|0
|2
|2
|1
|6
|-5
|2
|20
|MKE Ankaragücü
|3
|0
|1
|2
|1
|3
|-2
|1
|21
|Başakşehir
|4
|0
|1
|3
|0
|6
|-6
|1
Bir cevap yazın