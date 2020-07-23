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İstanbul’da Yeditepe Huzur uygulaması Yapılıyor


İstanbul genelinde helikopter destekli “Yeditepe Huzur” uygulaması gerçekleştirildi.

İstanbul’da Yeditepe Huzur uygulaması – Tıkla İzle

Uygulamada araçlar didik didik aranırken narkotik köpekleri de uyuşturucu madde aramasında kullanıldı.

İSTANBUL GENELİNDE HELİKOPTER DESTEKLİ “YEDİTEPE HUZUR” UYGULAMASI GERÇEKLEŞTİRİLDİ. UYGULAMADA ARAÇLAR DİDİK DİDİK ARANIRKEN NARKOTİK KÖPEKLERİ DE UYUŞTURUCU MADDE ARAMASINDA KULLANILDI. (SELİM BAYRAKTAR/İSTANBUL-İHA) İstanbul genelinde helikopter destekli “Yeditepe Huzur” uygulaması gerçekleştirildi. Uygulamada araçlar didik didik aranırken narkotik köpekleri de uyuşturucu madde aramasında kullanıldı.

İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş’ın talimatı doğrultusunda akşam saat 19.00’dan itibaren il genelinde ‘Yeditepe Huzur” uygulaması gerçekleştirildi.

Kent genelinde gerçekleştirilen Yeditepe Huzur uygulamasına Narkotik Suçlarla Mücadele, Mali Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Özel Harekat, Çevik Kuvvet ve Trafik ekiplerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda polis ekibi katıldı.

Uygulama yapan polis ekipleri, hırsızlık şüphelileri, şüpheli kişiler, arananlar ve şüpheli araçlara yönelik denetim gerçekleştirdi. Araçlar tek tek durdurulduktan sonra sürücü ve yolcuların kimlik kontrolü ve üst araması yapıldı.
Kent genelinde yapılan uygulamanın gece saatlerine kadar devam edeceği öğrenildi.

📆 30 Eylül 2020 Çarşamba 21:33   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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