15 Temmuz Şehidi Acıbadem Muhtarı Mete Sertbaş’ın Hayali Olan Park Yapıldı

15 Temmuz hain darbe girişiminde darbecilere karşı direnirken şehit düşen Acıbadem Mahalle Muhtarı Mete Sertbaş’ın en büyük hayali gerçek oldu.

15 Temmuz hain darbe girişiminde darbecilere karşı direnirken şehit düşen Acıbadem Mahalle Muhtarı Mete Sertbaş’ın en büyük hayali gerçek oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sertbaş’ın ailesini ziyareti sırasında şehit muhtarın tek isteğinin muhtarlık yanında bulunan boş alana park yapılması isteğini öğrendikten sonra talimatı verdi. Parkın adına şehit muhtarın adı verildi.

Kadıköy Acıbadem’de 15 Temmuz hain darbe girişiminde darbecilere karşı direnirken şehit olan Mete Sertbaş’ın en büyük hayali olan Acıbadem Muhtarlığının yanına bir park yapılmasıydı. Başkan Erdoğan’ın şehit ailesini ziyareti sırasında şehit muhtarın tek isteğini öğrendikten sonra talimat verdi. Parkın adına şehit muhtarın adı verildi.

Üsküdar Belediyesi’nin başlattığı çalışmalar sonucunda şehit Mete Sertbaş adı verilen parkın 6 bin dönüm alan üzerine kurulu alanın büyük bir kısmı park olarak düzenlendi. Gezi alanları, yürüyüş parkurları, oyun salonları ile Acıbadem semtinin nefes alabileceği bir alana dönüştürüldü. Resmi açılışı henüz yapılmayan park, çalışmalar tamamlandıktan sonra vatandaşların kullanımına açılacak.

Şehit Mete Sertbaş’ın eşi Rahşan Sertbaş, “Acıbadem’e çok büyük emekler verdi. Acıbadem’in abisiydi, yiğit abisiydi. Mete burada bir park olmasını çok istiyordu. Çocukların gelebileceği bir park olmasını çok istiyordu. Sağ olsun Üsküdar Belediye Başkanı Sayın Hilmi Türkmen beyle görüştük, çok olumlu yaklaştı. Daha sonra Sayın Cumhurbaşkanım bize taziye ziyaretine geldiğinde bu konuyu Hilmi beyle beraber arz ettik. Cumhurbaşkanımızda talimatı verdi 1 senedir yapılmaya çalışılıyor. Bitti sayılır, açılışını yapacağız. İnşallah Sayın Cumhurbaşkanımızı da kurdele kesmeye bekliyoruz, hayırlı uğurlu olsun inşallah” dedi.

Şehidin kuzeni Burak Sertbaş ise, “Şehit muhtarımız Mete Sertbaş’ın adeta yıllardır süren bir hayali gerçekleşiyor. Muhtarlığın hemen yanında yer alan bu boş arazinin Acıbadem Mahallesi sakinlerine, çocuklarına bir yeşil alan, bir park alanı olarak hizmete geçmesi son derece arzu ettiği bir şeydi” diye konuştu.